不甩“司法院”反對　藍白修法通過法庭直播

韓國瑜宣布“法院組織法部分條文修正草案”三讀通過。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北6月27日電／“立法院”會27日表決“法院組織法部分條文修正草案”，朝野協商時，民進黨團、台“司法院”與“法務部”代表均表達反對立場，但不敵藍白人數優勢，院會三讀修正通過。三讀條文明定法庭直播規定，法律審採“原則公開、例外不公開”，而事實審則採“原則不公開、例外公開”等方式公開播送；法庭錄音、錄影公開播送相關事項辦法由“司法院”訂定，修正條文於公布後三個月施行。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天下午2分30時召集朝野協商法院組織法部分條文修正草案，朝野黨團各言爾志，無法形成共識，韓國瑜裁示交由院會決議。協商期間，“司法院”與“法務部”均表達反對立場。



“司法院”副祕書長王梅英認為，草案條文是事實審原則上不播，例外可以播，權限委諸法官決定，但有些案件法官決定播送了，有些不能播，當事人的平等權有獲得一樣的對待嗎？尤其社會所矚目案件，一開始就要先解決法庭直播的問題，會不會因程序問題，而導致延遲訴訟；再者，矚目案件可能因正反意見不一樣有對立，會不會在訴訟開始前就激化了社會對立，加深了對於司法的不信任？



“法務部次長”黃世杰指出，“法務部”主責犯罪偵查，證人在法庭上的發言被直播的話，恐怕會影響到偵查階段協助發現真實的意願，如果沒有相關配套措施、法制完備的話，“法務部”也表達相當深的疑慮。



廣泛討論階段，民進黨籍“立委”大量登記發言反對法案直播；民眾黨籍“立委”林國成則表示，這次修法是要讓陽光進入法庭，沒有什麼暗盤，事實審與法律審也區分得很清楚，是否公開播送也由法官裁定，為何要誤解，而且“這部法通過，柯文哲用不到”。表決時，藍白挾人數優勢三讀修正通過。



法律審部分，三讀條文明定，“最高法院”、大法庭於公開行訴訟之言詞辯論及裁判之宣示時所為之錄音、錄影，應以適當方式實施公開播送。但有妨害“國家安全”、公共秩序、善良風俗，或造成個人生命、身體、隱私或營業秘密重大損害之虞者，得裁定不予公開播送。

