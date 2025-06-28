韓國瑜射反罷穿雲射！蘇資婷：不能只靠陸戰

國民黨籍屏東縣議員蘇資婷。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜27日晚上啟動抗罷站台行程，第一站到桃園。國民黨籍屏東縣議員蘇資婷接受中評社訪問分析，韓國瑜有強大魅力，會讓藍軍基本盤更加穩固，讓氣勢落後的藍營追上進度。觀察最後一個月，綠營多路齊發掌握空戰議題節奏，還有檢調陸續起訴給予藍營負面輿論，藍營只靠傳統陸戰大造勢恐不夠，她認為沒有樂觀的本錢，需要更努力。



“中選會”日前公告24席藍委、被停職的新竹市長高虹安罷免案，將於7月26日投票，距今不到一個月。韓國瑜近日已排訂一系列站台行程，由於綠營一旦取得過半席次，將可能修改《“立法委員”互選“院長副院長”辦法》拉下韓國瑜，攻“立法院長”，韓的站台形同“院長保衛戰”。



蘇資婷，大仁科技大學休閒運動系學士。2022年從屏東市民代表轉戰屏東縣議員並當選。黨務系統出身，資歷超過20年，曾任屏東市、里港、高樹、三地門、泰武等地的地方黨部主任。



韓國瑜啟動站台反罷，27日晚間在桃園替藍委萬美玲、呂玉玲站台；28日在台北參加藍委賴士葆活動。



大罷免投票前，國民黨中央與地方黨部規劃7月5日在台北市政府前造勢；7月10日在中央黨部的勞工後援成立大會；選前黃金周7月19日在新北、台中，7月20日在桃園都有造勢；以及7月25日在凱達格蘭大道的選前之夜等大型活動。



蘇資婷表示，目前藍營最重要的任務就是催出“不同意罷免”票，要讓藍營支持者有“危機感”，更要有“非投不可”的氛圍出來。目前因為藍綠支持者屬性不同，藍營支持者偏鴿派，綠營支持者偏鷹派，選民結構上，藍營需要使更多力量去號召選民出來投票。需要激起全台關注度，讓南部民眾也自動自發去幫中北部拉票、催票、固票，全體都要動起來。

