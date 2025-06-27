韓國瑜盼大法官被提名人多與黨團溝通

左起“司法院長”被提名人蔡秋明、府秘書長潘孟安、“立法院長”韓國瑜、民進黨團總召柯建銘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月27日電／“立法院長”韓國瑜今天下午會見“總統府”秘書長潘孟安偕同“司法院”正、副院長被提名人蔡秋明、蘇素娥及大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮。他表示，目前“立法院”有三個黨團，黨團立場相當關鍵，被提名人都具有法學界最高的身份，正所謂見面三分情，希望被提名人能夠多與黨團溝通。



今日陪同出席者有“總統府”副秘書長何志偉、民進黨“立院”黨團柯建銘、幹事長吳思瑤，“立院”秘書長周萬來及副秘書長張裕榮等人。



韓國瑜表示，大法官同意權審查為各界殷切期盼，而在座大法官被提名人都是法界賢達，因此，他也希望能順利通過。



韓國瑜指出，“立法院”、“司法院”各司其職，期盼所有的大法官名額都能夠補齊，若有“立法院”可以協助的地方，他也相當樂意促成，並真誠希望並祝福被提名人都能順利過關。



潘孟安感謝“立法院”在人事同意權送進來後，就立刻安排於6月13日交付審查。“總統”及“立法院”都是憲政的守護者，大法官也是憲政的擁護者，組成“憲法法庭”是為了處理人民的“釋憲”、陳情，也是許多“憲政”爭議的解釋機關，因此，要拜託院長能夠促成被提名人都能夠通過審查。