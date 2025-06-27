台電召開股東常會　爭取官方3千億撥補

台電27日召開2025年度股東常會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電／台灣電力公司今天召開2025年度股東常會。台電表示，今年前5月虧損新台幣285億元，累計虧損達4514億元。過去一年爭取政府合計3000億元預算撥補未果，將持續爭取，同時全力改善自身財務營運。



2025年股東常會由台電董事長曾文生主持，並由總經理王耀庭進行2024年度營業報告，會中亦向股東報告去年度公司債發行情形、財務報告及虧損撥補案承認等事項，並舉行兩年一次的董事改選。



台電說明，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，相較國際大幅調漲電價進而推升物價，台電為照顧民生、減緩物價衝擊，過去3年吸收民生、產業電價成本近6000億元，因而承擔鉅額虧損。去年台電收入總額8714億元、支出9125億元，稅前淨損411億元，加計所得稅利益後，稅後淨損同為411億元；至去年底累積虧損4229億元。



有小股民希望台電買回民股，台電發言人蔡志孟受訪表示，“經濟部”先前已函文，希望台電財務改善後再討論買回民股議題，但由於台電多次爭取撥補未果，未來“經濟部”是否有新的考量，台電會再向“經濟部”報告。



至於買回金額，台電董事長曾文生表示，目前淨值僅剩2元，票面價值10元，若能打掉虧損，淨值就會提高，“背後思路清楚”，現階段便是希望透過政府補貼彌平累虧。



今年4月電價審議會考量國際關稅貿易等政經情勢，決議凍漲電價。台電表示，過去一年持續爭取政府合計3000億元預算撥補，皆未獲“國會”支持，除持續爭取政府補助，台電亦全力改善自身財務情況。



例如，在學校、社福等團體電價補貼方面，台電依電業法及去年3月電價審議會決議，在維持用電優惠前提下，減收電費自今年起回歸各目的事業主管機關自行編列預算支應，預期每年可增加近40億元收入。

