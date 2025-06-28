中評關注：藍白挺法庭直播　綠怕柯文哲？

藍白合作通過《法院組織法》部分條文修正草案，未來法庭開庭將原則是公開。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月28日電（記者 黃筱筠）在藍白合作之下，“立法院”27日三讀通過涉及法庭直播等的《法院組織法》部分條文修正案。民進黨雖反對，但蔡英文執政時的司法改革也做出同樣的主張。綠營也僅以登記發言說明立場，不敢大動作霸佔主席台。綠營也擔心，若柯文哲案件開庭時直播可能不利綠營。而藍白藉此法案，再度凝聚合作氛圍，有助反制罷免。



“立法院”會昨天在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採“原則公開、例外不公開”，事實審採“原則不公開、例外公開”，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。



民進黨若認為前台灣民眾黨主席柯文哲在京華城案涉貪，法庭開庭直播，民眾不就可更清楚了解案件來龍去脈，這對柯會是減分。但柯沒被明確查到收賄款項，卻已被羈押了9個多月，許多民眾質疑司法審判公正性。綠不願柯文哲案件公開審理，難道是怕後遺症？



《法院組織法》讓藍白再度合作，提升大罷免氣勢。民進黨綠委登記發言時一再強調，這是為了柯文哲法庭審議要公開直播，原本民眾黨可能對罷免投票並沒有很強動力，但民進黨“立委”發言一再批柯，這會不會也把力挺柯的支持者，激化出來投下不同意票。



加上國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽27日上午率領市議會黨團幹部，拜會民眾黨主席黃國昌及民眾黨“立院”黨團，雙方高喊“護民主、反惡罷”，並互相邀請參加國民黨7月5日、民眾黨7月20日的造勢活動，加上法案上再度合作，在大罷免前夕展現藍白合作抗罷氣勢。



反觀綠營，民進黨不分區“立委”郭昱晴因為獵巫路人在公園直播，之後道歉，卻被指控先生也“賺紅錢”。昨天又傳出有民進黨支持者“青鳥”，對著旅客要求不能拍攝自強隧道，綠營激進支持者的一系列獵巫行為，讓人反感。加上賴清德團結十講的“雜質說”引發爭議，網路上還吹起“我雜質我驕傲”的一股風氣，顯然“雜質說”同樣令人反感。賴借著團結十講要凝聚綠營支持者，但過程引發的爭議，卻讓中間選民越走越遠。

