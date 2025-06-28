民進黨全代會重頭戲在2026初選辦法

民進黨全大會今天登場，以“更好的民主、更好的台灣”為主軸，但關鍵是通過“2026年“直轄市”暨縣市長提名特別條例”、“2026年直轄市議員提名特別條例”。（民進黨提供） 中評社台北6月28日電（記者 黃筱筠）民進黨全代會28日下午登場，以“更好的民主、更好的台灣”為主軸，重頭戲則是通過“2026年‘直轄市’暨縣市長提名特別條例”、“2026年‘直轄市’議員提名特別條例”，以做為2026年地方選舉的提名依據。前台北市黨部主委吳怡農日前公開嗆聲，部分縣市沒收初選，指出這項決議否定公平公開的競爭，阻礙民進黨未來的發展，期盼黨中央再做進一步思考與評估。



根據先前中執會通過的“2026年‘直轄市’暨縣市長提名特別條例”與“2026年‘直轄市’議員提名特別條例”草案，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿的“直轄市”、縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣將辦初選。提名初選時程，由“2026年選舉對策委員會”統籌規劃。



此草案遭到吳怡農批評，如果沒有自由開放的初選制度，而是由黨內高層協調出候選人，林肯、歐巴馬等很多改變美國歷史的總統，都不會出現。他還舉例說，賴清德在2019年曾投入黨內“總統”初選，挑戰希望連任的蔡英文“總統”。當時如果“沒收初選、保護現任”，賴“總統”以及他的支持者心裡一定不平，對民進黨一定非常失望。



不過，吳怡農公開在臉書建議之後，並未再出面多加說明，因中執會前黨內各派系就已經召開會議達成共識，今天全代會是否有人提出異議，還需要觀察。



除了2026提名相關草案，賴清德今年2月下令，要求民進黨民意代表的助理團隊，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親擔任公費助理，以避免黨的形象受損。原本全代會也要討論相關黨規，但據了解，這項決策引發黨內基層反彈，並未列入全代會討論事項。



民進黨全代會下午將在台北國際會議中心舉行，由民進黨發言人吳崢、韓瑩擔綱主持。



根據民進黨已發出的大會手冊，全代會開始前會先恭迎黨旗進場，由黨內青年擔任旗手，象徵民主傳承之意；緊接著由“行政院長”卓榮泰進行施政報告，並播放“與公民同行讓台灣更好”，最後則由兼任黨主席的賴清德發表談話。



民進黨全代會將有四案討論事項，除了“2024年度決算表”及去年全代會交付研議案外，重頭戲便是通過“2026年“直轄市”暨縣市長提名特別條例”與“2026年“直轄市”議員提名特別條例”。

