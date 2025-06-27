韓國瑜射出反罷穿雲箭　猛催票挺桃園藍委

“立法院長”韓國瑜27日晚間射出第一支反罷免穿雲箭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月27日電（記者 盧誠輝）大罷免進入熱戰，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜27日晚間到桃園市為遭罷免的黨籍“立委”萬美玲站台助講，這也是韓國瑜首次為藍委反罷免站台催票，射出第一支反罷“穿雲劍”備受外界關注。



“中選會”日前公告24席藍委、被停職的新竹市長高虹安罷免案，將於7月26日投票，距今不到一個月。韓國瑜近日已排訂一系列站台行程，由於綠營一旦取得過半席次，將可能修改《立法委員互選院長副院長辦法》拉下韓國瑜，攻“立法院長”，韓的站台形同院長保衛戰。



韓國瑜27日晚間到桃園市桃園區的五中市民活動中心為萬美玲站台助講反罷免，現場約有近千名支持者到場出席，包括國民黨籍桃園市長張善政、藍委謝龍介、國民黨籍桃園市議員詹江村和凌濤等人也都到場助講。



韓國瑜一開場致詞就金句連發自自比少林寺掌門人笑說，他和張善政就像是少林、武當兩大掌門人，現在就站在萬美玲旁邊，武當派掌門人是張善政，少林寺掌門人是他，因為看他的髮型就知道，而“立委”院最可愛的韋小寶謝龍介也在場。



韓國瑜指出，這次是“中選會”公布首波罷免案後，他第一場為了反罷免站台助講，未來也會繼續參加其他被罷免藍委的動員大會，因為他覺得這太不公平了。



韓國瑜說，萬美玲當過五屆桃園市議員，選民的小事就是萬美玲的大事，選民服務好得不得了。萬美玲後來獲得大家的肯定又當了兩屆“立法委員”，雖然“立法院”的會議相當多，但萬美玲在五年多的“立法委員”生涯，出席率是百分之百，從來沒缺席過。



韓國瑜舉例，“中央政府”的預算就好像是生日蛋糕，生日蛋糕一推出來就要唱生日快樂歌，“中央政府”的蛋糕一推出來，“立法委員”就開始審查，所以“立法委員”是幫地方爭取預算最重要的人。而萬美玲代表桃園站在“立法院”，大力爭取預算，這五年萬美玲已幫桃園市爭取地方建設超過新台幣550億元，這些全都有案可查。



韓國瑜最後也拜託桃園鄉親表示，這一次一定要做萬美玲最堅強的後盾，如果大家沒有出來投票，就等於沒有支持萬美玲，所以7月26日大家一定要站出來投下不同意罷免選票。