韓國瑜：大罷免若成功　台灣民主一場空

“立法院長”韓國瑜27日晚間射出第一支反罷免穿雲箭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月27日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜27日晚間到桃園市為遭罷免的黨籍“立委”萬美玲站台助講狂噴金句，他強調，大罷免若成功，台灣民主一場空，大罷免違反民主，完全是政治鬥爭，這是絕對不可以的，他也完全無法接受。



“中選會”日前公告24席藍委、被停職的新竹市長高虹安罷免案，將於7月26日投票，距今不到一個月。韓國瑜近日已排訂一系列站台行程，由於綠營一旦取得過半席次，將可能修改《立法委員互選院長副院長辦法》拉下韓國瑜，攻“立法院長”，韓的站台形同院長保衛戰。



韓國瑜27日晚間到桃園市桃園區的五中市民活動中心為萬美玲站台助講反罷免，現場約有近千名支持者到場出席，包括國民黨籍桃園市長張善政、藍委謝龍介、國民黨籍桃園市議員詹江村和凌濤等人也都到場助講。



韓國瑜在致詞時指出，去年才剛選完舉，怎麼感覺今年又要選了？這不是民主政治，而是真正的政治鬥爭，太不合理了。他想問大家現在是不是越優秀的“立委”越要被罷免？這根本就是違反民主，因為他現在身為“立法院長”，坐在“立法院”主持會議，哪一個“立委”認不認真？他看得一清二楚。



他說，民進黨現在一直喊大罷免大成功，每一個人都喊得響徹雲霄，但他卻覺得蠻難過的。因為這麼幾十年來，台灣民主一點一滴地建立起來，就像是蓋一道牆一樣，一塊磚頭、一塊磚頭的把屋子蓋起來，但若要推掉那道牆，只要一推，幾十年的努力就倒了。



韓國瑜認為，台灣的民主幾十年來大家這麼的認真，如果這次大罷免真的成功，就會把台灣的民主給摧毀掉，所以大罷免若成功，台灣民主一場空。以後台灣無法再以自詡為民主而感到驕傲，但台灣民主早已像是進入大家身體血液裡面的DNA，台灣的民主跟每一個人的生活打成一片，原本應該是最驕傲的，結果現在卻要把自己的民主給摧毀掉。



韓國瑜強調，他對於這次大罷免完全無法接受，大罷免違反民主，完全是政治鬥爭，這是絕對不可以的，所以他呼籲大家7月26日一定要站出來投下不同意罷免選票，一定要讓這次的不同意罷免票，遠遠壓倒性的贏過罷免票。