中評鏡頭：韓國瑜重出江湖抗罷　魅力依舊

“立法院長”韓國瑜27日晚間首次為反罷免站台助講，受到民眾熱情歡迎。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜27日晚間到桃園市為遭罷免的黨籍“立委”萬美玲站台助講，久未在選舉場露面的他，魅力依舊，一出場就吸引大批韓粉爭相合影，韓國瑜一拿起麥克風同樣金句連發，讓台下韓粉直呼“那個男人回來了”，魅力無法擋。



“中選會”日前公告24席藍委、被停職的新竹市長高虹安罷免案，將於7月26日投票，距今不到一個月。韓國瑜近日已排訂一系列站台行程，由於綠營一旦取得過半席次，將可能修改《“立法委員”互選“院長副院長”辦法》拉下韓國瑜，攻“立法院長”，韓的站台形同“院長保衛戰”。



韓國瑜27日晚間到桃園市桃園區的五中市民活動中心為萬美玲站台助講反罷免，現場約有近千名支持者到場出席，包括國民黨籍桃園市長張善政、藍委謝龍介、國民黨籍桃園市議員詹江村和凌濤等人也都到場站台。



韓國瑜一開場致詞就金句連發自比少林寺掌門人笑說，他和張善政就像是少林、武當兩大掌門人，現在就站在萬美玲旁邊，武當派掌門人是張善政，少林寺掌門人是他，因為看他的髮型就知道，而“立法院”最可愛的韋小寶謝龍介也在場，逗得台下聽眾哄堂大笑。



韓國瑜強調，這次是“中選會”公布首波罷免案後，他第一場為了反罷免站台助講，未來也會繼續參加其他被罷免藍委的動員大會，因為他覺得這太不公平了。韓國瑜致詞完離去前，坐在台下的民眾紛紛拿起手機爭相拍照。韓國瑜也一貫地以拱手作揖姿勢回應熱情韓粉，就看韓國瑜這位強力吸票機，最後能催出多少不同意罷免票了。