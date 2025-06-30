中評關注：兩湖論壇舉辦　後續觀察雙城論壇

南投縣副縣長王瑞德（左）與杭州市長姚高員交換紀念品。（中評社） 中評社南投6月30日電（記者 方敬為）第17屆“西湖－日月潭兩湖論壇”25日在杭州登場，南投縣由副縣長王瑞德率團參加，並與杭州市長姚高員共同出席開幕式。過去南投縣方面都會是縣長與會，國民黨籍縣長許淑華今年首度缺席，顯示兩岸城市交流的挑戰越趨嚴峻。



今年“西湖－日月潭兩湖論壇”輪由杭州主辦，6月25日至28日為期3天，本屆論壇以“文牽兩岸 同心共融”為主題。姚高員與王瑞德共同簽署了兩地茶葉產業交流、賑災救助、文化產業交流等合作備忘錄（MOU），期待杭州、南投能在多領域交流合作探尋兩岸互利共贏之路。



今年兩湖論壇圓滿落幕，南投、杭州地方政府持續維繫雙邊關係，達到正面的交流效益，但從許淑華因故缺席論壇的情況，可以間接看出兩岸城市交流所受到的挑戰越來越嚴峻。政壇人士認為，近期“立委”大罷免行動如火如荼，許淑華或許是考量到此時訪問大陸可能產生負面效應，因此作罷。



南投與杭州的往來密切，並且行之有年，雙邊關係友善，兩地政府也有很正面的互動，加上南投縣的選民結構偏藍，縣政府在推動兩岸交流所承受的壓力及阻力相對較低，然而，即使如此，本屆兩湖論壇，許淑華卻也疑似考量台灣內部政治因素而缺席，由此可以看出，兩岸地方政府的交流有逐漸緊縮的趨勢。



許淑華曾在此前向媒體表示，民進黨政府對地方政府推動兩岸交流持負面態度，不只審查嚴格，首長返台後還會被扣紅帽子，顯然試圖製造寒蟬效應。



如今，許淑華缺席兩湖論壇，也印證民進黨政府的行政手段，確實對兩岸城市互動造成阻礙，加上全台大罷免行動，更進一步加深藍營地方首長對兩岸交流的顧慮。



接下來可以觀察今年“台北、上海雙城論壇”的發展，雙城論壇今年邁入第16年，照慣例在7、8月舉行，今年輪到國民黨籍台北市長蔣萬安回訪上海，目前還未確定論壇舉辦的日期，屆時與會層級是否發生變化，對兩岸城市的交流影響將是觀察指標。