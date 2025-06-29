台灣沒參與通過“憲法”？林家興：賴說錯了

中國國民黨前發言人林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。(圖/林家興提供) 中評社台北6月29日電／賴清德29日在團結國家十講中的第三講中說，1946年通過的“中華民國憲法”，“台灣是沒有派員參加的”，中國國民黨前發言人的林家興說，這是徹底的、百分之百的事實錯誤。



賴清德也提到1936年的“五五憲草”沒有台灣人參與，林家興強調，事實上當時台灣還是日本的殖民地。一邊是備受壓迫的次等公民，一邊是歷經政治啟蒙新生準備制憲，可以去翻翻當年的報紙輿論民情是如何選擇與看待。



林家興並出示相關檔案資料證明賴清德所言非事實。



林家興為政治大學政治學系、歷史學系學士、台灣大學“國發所”碩士、紐約大學國際關係碩士。



林家興發文主要容如下：



賴清德別再赤裸裸說謊了！



當時的台灣省有派“中華民國憲法”制憲代表。



已經有許多人注意到，賴清德近期開展的所謂“國家團結十講”不僅沒有團結台灣、團結社會的功能，內容更是錯誤百出。（也因此有些反綠的朋友期待他繼續亂講、繼續出包）



今天稍早的第三講沒有最離譜，衹有更離譜，賴清德竟然說1946年通過的“中華民國憲法”，“台灣是沒有派員參加的”，這是徹底的、百分之百的事實錯誤！



（賴清德也提到1936年的“五五憲草”沒有台灣人參與，廢話，當時台灣還是日本帝國底下的殖民地！一邊是備受壓迫的次等公民，一邊是歷經政治啟蒙新生準備制憲，可以去翻翻當年的報紙輿論民情是如何選擇與看待。）



時至今日，藍綠不同黨派、民間各方對近代中國史、台灣史、“中華民國”史有不同立場、有不同歷史詮釋，無論原因出於對檔案史料的解讀還是政治立場，都還算是“正常”、可以論辯的範圍，可以理解。你要翻案也可以，各憑本事“上窮碧落下黃泉，動手動腳找資料”，但依照政治立場剪裁、刪除、顛覆歷史事實就太誇張了。