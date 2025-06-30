中評鏡頭：賴新竹三講人氣差　連老柯都缺席

賴清德29日到新竹市第三講，但台下座位卻未坐滿。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月30日電（記者 盧誠輝）賴清德29日到新竹市展開“團結十講”的第三講，現場擺放逾2百張椅子卻沒坐滿，漫長的52分鐘宣講過程，許多台下聽眾不但哈欠連連，還有人聽不下去中途離席，而民進黨籍新竹市議員也沒全到場，就連家住新竹市的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘也缺席，顯見賴清德的“團結十講”人氣越來越差。



賴清德29日上午11時到新竹市香山區的港南艾茉爾婚宴會館，利用國際獅子會300B6區年度感恩餐會前展開“團結十講”的第三講。照理說，演講辦在獅子會的感恩餐會前應該很容易座無虛席，但直到賴清德進場時，會場後方仍留有許多空位，甚至賴清德演講時，後方座位仍始終未能補滿。



除了聽眾未能坐滿外，9席民進黨籍新竹市議員也未全部到場，就連家住新竹市的柯建銘也缺席，只派出柯建銘的特助、新竹市雙罷領銜人戴振博和發言人林志潔到場聽講。但兩人在賴清德演講過程中卻頻頻拿出手機朝舞台前方拍照打卡，感覺似乎只是想在社群上刷“我有到場”的存在感。



賴清德在新竹市的第三講整整花了52分鐘才講完，講演過程賴清德同樣不時低頭查看講台前的字幕機照本宣科，聽到台下聽眾哈欠連連，甚至還有人聽不下去中途離席。



綜觀賴清德在新竹市的第三講，不但人氣超差，台下聽眾也完全缺乏熱情，只有司儀在賴清德進場時要大家起立鼓掌，還有賴清德演講開場向大家問好、感謝獅子會對社會的貢獻與結束演講時，台下才出現難得的4次掌聲，否則整場演講台下幾乎完全靜默，彷彿只有賴清德一個人在唱獨角戲般，反應相當冷淡。