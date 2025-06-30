中評關注：廢2年條款擺不平　考驗黃國昌

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北6月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲任內訂下的不分區“立委”2年條款，近期傳出有黨代表串聯推動廢除或暫緩，以保持民眾黨戰力，但黨內也有反對聲浪。修與不修，對現任主席兼“立委”黃國昌形成很大考驗。



柯文哲2024大選期間所訂的不分區“立委”2年條款，目的是培養人才。規劃不分區“立委”2年交棒，再領軍參選地方首長，以遍地開花方式帶領黨內年輕人才選縣市議員。不過，柯文哲這盤棋，在去年8月政治獻金風暴、京華城案遭羈押後幾乎全毀。



長期挺柯的直播主陳清茂從今年4月與民眾黨中央委員許正憲開始聯手拉攏黨代表連署修2年條款，準備在8月的民眾黨代表大會提案，目前傳出已有逾20位黨代表連署。按照黨內規範，正式提案須有1名黨代表提出，並有15位黨代表連署，而若要保密採臨時提案則需要27位黨代表連署，差距並不大。



陳清茂素來與黃國昌友好，外傳去年9月陳在台中聲援柯文哲的集結活動上，於後台親自向黃表達希望黃繼續當“立委”，不要更換人選，外界揣測陳是親黃的人馬，恐非空穴來風。而推動8月黨代表大會修2年條款的急迫性，正與黃國昌的去留有深刻的關係。



民眾黨內主張推翻不分區2年條款理由包括：一，8席白席若換人，接棒者多是政治素人，沒有時間適應，即時戰力成嚴苛考驗，甚至在“立法院”攻防上，白營只能配合藍營，難以凸顯民眾黨自主性的後果。



二、在柯文哲遭羈押後，民眾黨政治能量幾乎只靠黃國昌挑大樑，黃國昌若離開“立法院”，即使仍是黨主席，折損民眾黨整體戰力，恐失去媒體話語權。



三、白委2年條款生效的時間點是明年第一季，屆時是台北地方法院拚柯案一審宣判的時間點，黃國昌若失去“立委”身分，僅剩陽春黨主席的身份，對民眾黨整體政治聲量恐受影響，且也不利於民眾黨營救柯文哲的策劃謀略，失去“立委”公職身份傍身，黃走街頭運動恐處處受限。

