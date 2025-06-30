中評關注：賴十講變罷免十講　續航力待考驗

賴清德30日在新竹市第三講再次提到大罷免議題。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月30日電（記者 盧誠輝）賴清德選在“中選會”宣布首波24席藍委罷免案成案後的22日啟動“團結十講”，從新北市、桃園市到新竹市的前三講看來，賴已經完全不演了，“團結十講”擺明變成“罷免十講”，從“猛瑪象說”、“雜質說”到“制憲沒台灣代表說”，場場有爆點，賴的不滿意度也直線飆升，讓未來賴十講的續航力有待考驗。



賴清德從22日啟動“團結十講”，主題分別為“國家”、“團結”、“憲政體制”、“國防”、“外交”、“兩岸”、“民主”、“和平”、“繁榮”、“均衡台灣”，完全沒有談到台灣民眾最關心的民生或經濟議題就算了，除了在新北市的第一講未提到大罷免外，在桃園市的第二講和新竹市的第三講都提到大罷免，也顯見賴根本不想演了。



賴清德24日在桃園第二講時首次提及大罷免表示，“要透過一次又一次選舉罷免、一張又一張選票，一錘又一錘，千錘百鍊、百鍊成鋼，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權，守護民主鋼鐵般意志。”其中，“打掉雜質”的說法引發爭議，外界多認為賴口中的“雜質”就是直指此次遭罷免的藍委。



賴清德繼29日在民進黨全代會上號召全黨支持大罷免後，30日在新竹市的第三講更毫不掩飾地指出，“2024青鳥行動、2025年大罷免行動，其實都是台灣社會珍貴的公民力量…是‘憲法’賦予的權力，直接民權。”雖然仍堅稱大罷免是公民力量，但已不再避諱地大談特談大罷免。



值得注意的是，賴清德前三講的地點新北市、桃園市和新竹市，都是首波罷免案有藍委要被罷免的縣市，未來包括台中市、雲林縣、台東縣、花蓮縣、基隆市和台北市等同樣都有首波藍委罷免案成案的縣市，賴是否會將後續場次辦在這6個縣市，相當值得觀察。

