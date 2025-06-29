賴清德稱“不是表決多數贏就可以”　網炸鍋

賴清德29日的發言，在網路引發熱議。(照:臉書政客爽粉絲專頁) 中評社台北6月29日電／賴清德29日發表“團結國家十講”第三講，主題聚焦“憲政體制”，賴清德稱“不是表決多數贏就可以了！”引發討論。臉書粉絲專業《政客爽》直指，這是賴清德“民主新解”。此貼文一出，引來大批網友留言，網友不禁表示，“那他‘總統′是怎麼選的？不是多數決嗎？”、“所以是民進黨說了算”。



《政客爽》粉專29日在臉書發文表示，賴清德民主新解，“不是表決多數贏就可以了！”



網友紛紛表示，“民進黨多數才是表決多數決，在野黨多數就是違法違憲違反民主啦”、“那之前貴黨多數時不是決定各種事情嗎？連討論都不用直接通過，幹話連篇”、“簡單來說就是選輸不認帳”、“連基本的少數服從多數都不懂耶！簡單的說就是輸不起”、“想獨裁就直接說不就行了”、“多數不是贏，你也可以下台”、“那他‘總統′是怎麼選的？不是多數決嗎？”、“所以是民進黨說了算？”



也有網友說，“不然是什麼樣子才算贏？”、“離譜至極”、“他到底在講什麼碗糕”、“因為他是少數40%當選的‘總統′”、“大家要自救了”、“喔…原來以前學的公民與道德都是錯的”、“為什麼要一直顛覆我的三觀？”、“供三小，民主不是少數服從多數嗎？怎麼跟小時候學的不一樣”。

