拚高雄初選　3綠委跑公益爭曝光

綠委賴瑞隆29日在高雄市立社教館舉辦“2025年度優秀學生獎助學金頒獎典禮”。（圖：賴瑞隆服務處提供） 中評社高雄6月29日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選競爭白熱化，爭取初選的綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑今天不約而同藉由出席公益活動進行曝光，另外，遭高雄地檢署起訴的綠委林岱樺地方上仍持續保持低調，兩邊形成強烈對比。賴、邱、許3人勤跑地方行程爭曝光外，邱更積極拉攏湧言會系統支持。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，市長初選4綠委表態爭取，包括“正國會”林岱樺，與菊系邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，競爭白熱化。林岱樺因涉助理費案23日遭高雄地檢署偵結起訴，初選競爭局勢開始朝“三搶一”發展。



賴瑞隆29日在高雄市立社教館舉辦“今年度優秀學生獎助學金頒獎典禮”，由各級學校推薦、經基金會審核通過的418位學生獲獎。這項計劃自啟動至今已累計超過2千位學生得獎，鼓勵孩子們努力學習，勇敢追逐夢想。典禮現場，菊系議員黃彥毓及各校校長也到場，與家長、學生一同見證感動時刻。



邱議瑩、許智傑則是出席29日在鳳山鎮南宮仙公廟登場的“善循環、愛永續”公益列車X小小職人活動，由湧言會的同黨市議員林智鴻與社團法人高雄市社福慈善總會共同推動，現場有義剪、健康諮詢、小小波麗士、小小消防員、童趣手作DIY等親子闖關活動，照拂周邊鄰里500戶弱勢。



值得注意的是，許智傑“立委”選區在鳳山，出席同選區議員林智鴻活動很正常。邱議瑩因湧言會要角、前綠委趙天麟公開力挺，外界解讀為湧言會已選邊站，邱議瑩出席林智鴻辦的活動，代表積極爭取湧言會系統的支持。



對比之下，林岱樺29日臉書上衹有發一篇早安文，表態與高雄市民站在一起。不過林岱樺28日出席民進黨全代會時強調“目前自己的民調是第一名，因此有責任領跑高雄，自己是市民最期待的人選。”