賴清德指馬英九自稱區長　蕭旭岑轟信口雌黃

蕭旭岑。(中評社 資料照) 中評社台北6月29日電／賴清德29日在團結十講第三講“憲政體制”時提到，2008年野草莓運動抗議海協會長陳雲林訪台，“代表‘國家′的‘總統′自稱區長，不敢自稱‘總統′，”所以引起社會反彈。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日回應反批，賴清德信口雌黃、編造馬英九從未說過的話，嗆賴才是“清除雜質工廠”與“東廠”的雙廠長。



賴清德表示，2008年野草莓運動，抗議海協會會長陳雲林訪台，因為當時陳雲林來台灣所到之處“中華民國國旗”都被拆掉，代表“國家”的‘總統′自稱區長，不敢自稱‘總統′，所以引起學生抗議、社會反彈，因此當時有這波運動。



蕭旭岑表示，用膝蓋想也知道，馬英九有可能“自稱區長”嗎？2008年陳雲林來台，所謂拆掉“國旗”之說，事實證明是執法有落差的單一事件，卻被民進黨操作至今，堪稱是“認知作戰”的始祖。



蕭旭岑指出，事後來看，整件事情就是綠營極力破壞兩岸關係，連“來者是客”的禮貌也不顧，丟盡台灣人的臉。賴清德才是不折不扣的“廠長”，“清除雜質工廠”與“東廠”的雙廠長。



蕭旭岑強調，根據“中華民國憲法”與“兩岸人民關係條例”，“中華民國”分為“大陸地區”與“台灣地區”，賴清德這麼執著“區長”兩個字，他現在就是“區長”無誤，而且是美國的一區。賴清德跪著送走台積電，跪舔美國關稅戰不敢反抗，出賣台灣利益，當美國的乖兒子，這個“巡迴十講”，就是“賣台十講”。

