郭正亮：賴不知台灣有參加南京制憲會議？

賴清德29日展開“團結十講”第三場演講，主題聚焦“憲政體制”。(照:府方提供) 中評社台北6月29日電／賴清德29日發表“團結十講”第三講，主題聚焦“憲政體制”，提及五五憲草或1946年所通過的“中華民國憲法”，台灣是沒有派員參加，一直到前後7次“修憲”，台灣人民才是“修憲”的主體，遭到藍軍反駁。“總統府”發言人郭雅慧晚上澄清表示，賴演講原意是指當年並未經過台灣人民普選產生。前“立委”郭正亮則爆料，“團結國家十講”，是賴清德親自參與撰稿、親自拍板，絕對不是別人寫好他照念。



《中時新聞網》報導，郭正亮29日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，賴清德執政1年的各種表現，讓人家覺得所有權力都在他手上，可能會有可怕的結果。蔡英文執政8年，所有權力都在她手上，也沒看到這種民調。蔡英文當時在“立法院”過半，賴清德沒有過半，大家怕成這樣。比如司法雙標、司法整肅政敵，現在連在路上拍照的人都有可能被嗆，連電視台跳〈大展鴻圖〉也要被嗆。



郭正亮指出，國民黨每天都期盼賴清德每天講，提供火藥給別人。他透露，“團結國家十講”，是賴清德親自參與撰稿、親自拍板，絕對不是別人寫好他照念的。“總統府”幕僚寫也不可能錯成這樣，賴清德照唸不就好了。他真的難以想像，賴清德當過“國大代表”、“立委”，會不知道台灣有參加南京制憲會議，他幾歲了；如果說青鳥不知道，他還可以理解。