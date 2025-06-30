吳子嘉：有強大力量　對賴清德激進路線降溫

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北6月30日電／針對民進黨所推動的大罷免，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目表示，觀察到三件事情，他認為後面有一股非常強大的力量暗中推動某一件事情，就是要對大罷免降溫，亦即對賴清德的激進路線降溫，這後面都有美國人的影子。



根據《中時新聞網》報導，《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日在網路節目《董事長開講》表示，賴清德的“團結十講”，開始用仇恨動員，走激進路線，希望刺激罷免票達到他所期待的標準。



吳子嘉說，即使補選，也不太可能改變“立法院”結構，民進黨不會贏得優勢。但民進黨可以趁罷免後3個月的時間通過民進黨的法案，再準備2026、2028選舉，繼續戰鬥。



至於亞太安全，吳子嘉分析，賴清德走“台獨”激進路線，國際情勢又非常敏感。特朗普政府對於中國大陸有既定的議程安排，並不願意被其他人所影響或打亂步調，也不願意被台灣拖下水。



吳子嘉觀察到三件事，第一，李大維出書支持蔡英文穩重溫和路線，且吳釗燮辦公室出了“共諜”，美國人很火大。另外，第二是蕭美琴接受挪威廣播電台和美國知名播客訪問，提到“中華民國憲法”和維持現狀。吳子嘉認為，這後面都有美國人的影子，有降溫的功能。

