游盈隆：被罷藍委大反撲　綠愈來愈辛苦

民進黨正式與公民團體並肩作戰，對此，游盈隆在臉書發文表示，綠營和罷團將日益辛苦。(照:游盈隆臉書) 中評社台北6月30日電／賴清德28日在民進黨全代會表示，公民自主發起大罷免，民進黨必須和公民同行。台灣民意基金會董事長游盈隆昨日表示，民進黨正式與公民團體並肩作戰，綠營或罷團未來28天，不但不輕鬆，反而將一天比一天辛苦，因為24個面臨被罷免的“立委”擁有主場優勢，為了自己的政治生命，必將全力反撲。



24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。



游盈隆29日在臉書發文表示，大罷免的最後28天，從這天開始，民進黨正式與公民團體並肩作戰，大罷免也正式成為朝野政黨對決，藍綠對決，意義重大。他一開始就明確地說，民進黨“立院”黨團總召柯建銘倡議的“全面罷掉41席國民黨“立委”，是南柯一夢。事實證明他說的完全正確，最多衹有31席國民黨“立委”會面臨罷免，而不是41席。



游盈隆指出，他曾說能進入二階的選區頂多是個位數，除非主要政黨介入。果然3月中旬，卓榮泰“內閣”下鄉政策宣講，同時民進黨開始下令黨公職全面協助、支援罷團，大大增強大罷免的動能。他隨即公開預測，能過二階罷免的選區恐上看至少20個，最後果然也朝這方向發展。最後三階會罷免掉多少席“立委”？他認為，沒有一區是安全的。

