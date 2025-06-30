黃國昌：賴清德認知很淺薄　想專制獨裁

黃國昌回答媒體提問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月30日電（記者 張穎齊）賴清德29日在團結十講第三講提到，台灣人沒有參加“中華民國”的制憲過程，被指是錯誤的說法。台灣民眾黨主席黃國昌今日受訪表示，賴清德認知很淺薄，一個人想要專制獨裁，不守“國會”監督制衡，令人遺憾，讓人感慨。



黃國昌表示，1946年18位參加制憲的國民代表，其中一位就是台灣省參議會副議長李萬居，是台灣民主的前輩。民眾黨前主席柯文哲2023年到雲林時也有拜訪李萬居的故居。但賴清德卻還說台灣沒人代表參加制憲，又說“國會”“違憲”，是自居為太上皇、大法官？



黃國昌批，財劃法、“國會”改革法都是民進黨以前要推動的理念，賴清德現卻念茲在茲大罷免、無差別對在野黨發動攻擊手段，已成台灣民主憲政史上大笑話。賴清德去年競選親口說願意到“立院”備詢報告，結果選前騙票、選後跳票。賴清德還說以前自己當“立委”12年沒看過現在的“國會”狀況。他要告訴賴清德，當時“立院”職權行使法其中一條就是賴當“立委”曾通過的，但賴清德後來在台南市長任內養成唯我獨尊、恣意妄為個性。



“賴清德才是破壞憲政體制，當台南市長時拒絕到議會備詢”！黃國昌說，賴清德曾說要廢除“監察院”，現在又發現又肥又香。賴清德把自己當台南王、上帝、皇帝，一切都賴說得算，把台灣民主送進加護病房，選輸就翻桌，一黨專制獨裁。把公投法鎖進鳥籠裡，希望賴冷靜下來，好好想想，別透過自己權力濫用，把台灣帶到災難未來。

