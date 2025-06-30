國民黨：賴把“憲法”當雜質？輸不起就翻桌

國民黨文傳會主委林寬裕。（照:國民黨提供） 中評社台北6月30日電／中國國民黨今天召開“賴清德把‘“中華民國憲法”’當雜質？綠共承認輸不起就翻桌”記者會。文傳會主委林寬裕指出，賴清德至今所謂的“團結三講”不僅錯亂事實、錯換觀念，甚至推翻了大家理解的國語文常識，一切都是賴“總統”、賴主席一個人解釋，搞得全民非常錯亂。對於賴清德一再說沒人可以主導大罷免，國民黨呼籲民眾一定要在726以具體行動出來投下不同意罷免，告訴賴清德什麼才是真正“更大的民意”！



林寬裕表示，賴清德批評藍白在“立法院”“違憲”亂政，讓大家聽起來非常錯亂。事實上，“中華民國憲法”前言中清楚載明，依據的是孫中山先生創立“中華民國”之遺教；“憲法”第一條規定，“中華民國”基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。賴清德批評藍白毀憲亂政，請問賴清德是否認同“憲法”的根本基石，也就是“中華民國”是由孫中山先生所創立，創立時的依據是三民主義？



林寬裕指出，11月12日是國父誕辰，3月12日是國父逝世紀念日，今年是國父逝世100周年，卻沒看到政府舉行任何儀式或發文，讓我們不禁要問，其實綠共才是真正毀憲亂政，如果賴清德要遵守“中華民國憲法”，請先認同“中華民國”是由孫中山先生所創立，立國的根本精神就是三民主義。

