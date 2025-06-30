盧秀燕打造豬藝文館　營建大老吳春山捐2億　

盧秀燕與吳春山簽約。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕積極轉型台中肉品市場，繼先前將部分區域改造成“豬事圓滿”公園後，今天宣布將進一步把豬隻拍賣場轉型為“小豬藝文基地”，並請到台中麗明營造公司斥資新台幣2億元興建、捐贈市府營運，麗明營造董事長吳春山對豬情有獨鍾，收藏豬造型藝術品1.3萬多件，也將出借部分藏品到基地展示。



麗明營造公司協助台中市政府辨理台中市小豬藝文基地活化工程，30日舉行捐贈儀式，由吳春山與盧秀燕簽約，未來麗明營造將轉型原台中肉品市場豬隻拍賣館成為藝文展館以及小劇場空間，且將該設施慷慨捐贈予台中市政府，整體捐建價值估計達新台幣2億元，以促進北區文化藝術發展、提升歷史建築再利用效能。



盧秀燕致詞表示，吳董事長的善心不僅僅是打造一個表演場館，更是為民打造一座親民、具藝文氛圍的空間，吳春山與豬有深厚淵源，因為其對豬情有獨鍾，家裡還有一個空間專門陳列展示在全球各地蒐集來的豬造型藝術品，她跟吳董事長都是扶輪社社友，曾經參觀過，知道吳有這個愛好，所以特別請求麗明營造承攬相關業務，也很高興吳董慷慨解囊，讓台中人有一個新的公共藝文空間。



盧秀燕強調，台中肉品市場就在她“立委”任內的選區，過去是嫌惡設施，她上任市長以來，致力推動活化轉型，先前部分區域已經轉型改建為“豬事圓滿”公園，後續小豬藝文基地將再接再厲，未來豬隻拍賣館將整建轉型為中小型展演場館，提供多元展演空間，讓原先的“鄰避”設施華麗變身為“鄰聚”場所，不僅延續歷史場域的價值，也為台中藝文場館帶來新活力。

