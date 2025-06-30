新竹市雙罷選戰激烈　藍綠白上演看板大戰

新竹市鬧區中正路和經國路口，綠營罷團和高虹安的廣告看板就在同一棟建物上並存比鄰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月30日電（記者 盧誠輝）24席藍委和停職中的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票，也讓新竹市成為全台唯一的雙罷（高虹安、藍委鄭正鈐）選區。隨著距離罷免投票日僅剩不到1個月的時間，新竹市的選戰氛圍相當激烈，各大街小巷都掛滿藍綠白的廣告看板，上演看板大戰。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



新竹市雙罷在二階連署後期，綠營罷團就砸大錢在新竹市各大街小巷架設廣告看板催連署書，後來隨著罷免案成立，高虹安和鄭正鈐的反罷廣告看板也突然多了起來，藍綠白透過廣告看板各自催票，互相較勁的意味相當濃厚。



其中，位在新竹市鬧區中正路和經國路口、中正路和鐵道路口，綠營罷團和高虹安的廣告看板就在同一棟建物上並存比鄰，讓路過民眾都能感受到新竹市罷免選戰的激烈氛圍。近期，高虹安和鄭正鈐不僅頻合體進行反罷免宣講活動，就連廣告看板也開始合體催票，呼籲選民7月26日都要出門投下不同意罷免選票。