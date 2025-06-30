高虹安反擊罷免　批柯建銘政治操作太明顯

高虹安接受黃光芹專訪。（照片：匯流新聞網提供） 中評社台北6月30日電／24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。高虹安30日在政論節目表示，全台大罷免，民進黨與賴清德最初都持“公民先行”的觀望態度，只有民進黨“立法院”黨團總召柯建銘很開心稱大罷免就是自己發起的，且新竹市罷團總部就設在民進黨新竹市黨部，雙罷領銜人戴振博還是柯建銘特助，政治操作實在太明顯。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



高虹安30日接受政論節目《中午來開匯》專訪指出，她與國民黨籍“立委”鄭正鈐都面臨罷免，但雙罷反而有機會凝聚，將非綠力量催出。現在的問題是，很多人並不知道反罷也要出來投票，民進黨甚至衍生出惡劣操作，就是加入許多地方社區網路群組，並將其身分頭貼名稱改為“反對罷免，拒絕投票”，藉此讓反罷民眾搞不清楚要不要出來投票。



高虹安分析，若藍委鄭正鈐被罷免，進入三個月補選階段，按照民進黨的劇本，林志潔出來補選的機率很高。另外，先前還出現雙罷二階段連署都有各有一萬多份無效連署事件，且她與鄭正鈐的二階連署當中還有死亡連署，目前不知道檢調對此有無動作，各一萬多份無效連署是很值得探討的，她認為，檢調與司法是人民最後一道防線，希望不要雙標，不然人民難免會質疑當中有差別待遇。



高虹安表示，目前成立“新竹反罷保安隊”，並非是“保住她”，而是保住新竹的安定。她說明，若她遭罷免，“中央”就會直接直派新的代理市長，更不會佛系讓原本的政務官待在原本崗位，一定都是全部換掉，再加上2026明年選市長又要再換一批人，對市民來說，市政如何穩定持續下去？這才是新竹保安隊的宗旨，守護新竹市民及新竹市的安定。

