轉任“國安會”?綠議員趙怡翔不證實僅回6個字

台北市綠議員趙怡翔。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月30日電（記者 張穎齊）民進黨籍湧言會台北市議員趙怡翔遭爆7月將辭議員、轉任“國安會”。趙怡翔30日下午現身台北市議會臨時大會，中國國民黨籍台北市議長戴錫欽、不分黨派的議會同事都調侃趙要不要發表畢業感言？趙僅說“大罷免、大成功！”隨後被記者追問也僅強調做好議會工作。



台北市第六選區（大安、文山區）議員趙怡翔，遭爆將在7月26日大罷免投票後，請辭議員工作，加入“國安會”，是何職務尚未定案。



現年36歲的趙怡翔，出生於台北市，英國倫敦大學伯貝克學院國際經濟法碩士。曾任駐美代表處政治組組長、民進黨國際事務部主任、副主任、“國安會秘書長”辦公室主任、“總統府”秘書長辦公室主任、“外交部部長”辦公室主任、小英教育基金會研究員等職，有“口譯哥”之稱。



趙怡翔29日在臉書發文表示，平日最重要的事情，就是議會的工作，以及協力726的罷免投票順利成功。無論是議會或是與公民團體的合作，都還有很多工作要完成，充完電，繼續往前衝。而趙怡翔原本30日上午原定要出席台北市議會交通委員會，卻未現身，直到下午臨時大會到場。



趙怡翔到場後，頻頻與同派系的台北市議員林延鳳交頭接耳、談笑，隨後同選區的民進黨籍蘇系台北市議員王閔生上前關心趙怡翔，並帶著趙怡翔與現場每個議員聊天，不分藍綠白都熱情互動。王閔生更揶揄開玩笑說“趙怡翔沒有‘國安會’副秘書長就不去啦！”



在大會結束前，戴錫欽宣讀完議事後，突然飛來一語問“今日最後一天議事宣讀完畢，接下來要休會了，趙怡翔議員有沒有什麼要發言？”國民黨台北市議員黨團書記長李明賢跟進說“怡翔發表一下畢業感言吧！”趙怡翔尷尬笑說“沒有！”戴錫欽說“議會是有同事愛、又溫馨的地方！”

