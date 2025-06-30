林濁水看罷免民調曝1問題　代價很可怕

民調顯示，民眾對民進黨若“國會”過半恐無監督制衡的疑慮日益升高，林濁水呼籲賴清德盡快做出決斷。（照片：林濁水臉書） 中評社台北6月30日電／賴清德表態挺大罷免，前“立委”林濁水30日在臉書發文表示，根據《美麗島電子報》、《震傳媒》的最新民調顯示，民眾對民進黨“若‘國會′過半恐無監督制衡”的疑慮日益升高，甚至認為“罷免案弊大於利”者已多於“利大於弊”者，若無法成功逆轉，代價很可怕。



賴清德28日在民進黨全代會表示，公民發動大罷免，民進黨必須和公民同行。賴29日在團結十講中的第三講也說，青鳥行動與進入政壇多時的大罷免行動，目的是在恢復“國家”秩序。



24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。



林濁水指出，圍繞罷免的政治攻防，主要集中在三大戰場，包括，“立法院”職權行使法與選罷法的修法（“憲政”）、“抗中保台”的“國安”議題、以及總預算的審查過程。



林濁水分析，從一年來各家民調趨勢可見，多數民意對這三大議題已展現明確立場。在“抗中保台”與總預算方面，民進黨表現明顯佔上風。然而在“憲政”議題上，儘管藍白陣營因修法過程中“沒收辯論”、“黑箱立法”、以及“侵犯司法與行政權限”而遭批評，民進黨同樣因全面抵制“‘國會′調查與聽證制度”、“藐視‘國會′罪”等正常民主機制，而引發民眾不滿。



林濁水說，《美麗島電子報》的最新民調顯示，民進黨在“國家主權”議題上已成功打擊國民黨形象；但相對地，民調也反映出社會對民進黨“若‘國會′過半恐無監督制衡”的疑慮日益升高，甚至認為“罷免案弊大於利”者已多於“利大於弊”者，《震傳媒》民調同樣發現一樣的民眾疑慮。



林濁水認為，民眾對“國會”制衡機制不足的擔憂正在擴大，令人訝異的是，就在兩份重要民調釋出之際，賴清德卻選擇發表演講重申對“五權憲法”的堅持，反對建立“國會”調查與聽證制度。



林濁水質疑，這樣與多數民意相左的立場，是否為推動大罷免的明智策略？林濁水說，民意在一年中已形成穩定趨勢，剩下不到一個月的時間，賴清德是否真能翻轉這一局勢？若無法成功逆轉，從民調來看，“代價已經很可怕了”。



“孫中山的確是偉大的革命家，但我們是否需要為其不成熟甚至漏洞百出的五權理念，繼續承擔罷免帶來的傷害？”林濁水最後呼籲賴清德，“時間不多了，請盡快做出決斷”。