兩湖論壇圓滿落幕　許淑華肯定多元交流

南投縣長許淑華。（照:南投縣政府提供） 中評社台北6月30日電／第17屆“西湖‧日月潭”兩湖論壇28日圓滿結束，此次由南投縣副縣長王瑞德帶隊前往杭州，與杭州市就文化、藝術、農業、觀光及教育等多元面向，在既往基礎上繼續深化及交流。南投縣長許淑華表示，期許透過民間多元交流助益農業行銷，也盼前年簽署的10億農業採購訂單能100%執行。



中國國民黨籍南投縣長許淑華30日上午主持縣務會議，聽取副縣長王瑞德報告第17屆兩湖論壇活動行程相關情形，就南投物產館擴大開館，為南投縣優質農特產品提供更好的行銷展售平台，表達肯定，並期許藉由更多元的民間交流，促進兩地人民互相認識，互相珍惜，和諧共榮，也幫助南投縣優質農產打開更寬廣的市場，增加農民收益。



許淑華說，此次兩湖論壇由副縣長王瑞德帶隊前往杭州，與杭州市的相關單位團體交流，就文化、藝術、農業、觀光及教育等多元面向，在既往基礎上繼續深化及交流。雖然此次因公無法親自帶隊參加，但王副縣長跟所有參與局處，以及南投縣代表團都展現出南投縣的誠意，並期待在教育、觀光、文化、藝術及農業面向能增進兩地人民更深入的瞭解。此行王副縣長也有一些很好的一些學習跟看見，希望能夠借鏡以對南投有所幫助。



許淑華也表示，前年她親自帶隊出席，透過南投縣農會與簽訂MOU的幾個農業採購訂單，金額高達新台幣10億元，據瞭解，有關這些農業採購訂單，在南投縣農會方面訂單執行率已達6成；這次兩湖論壇本縣沒有簽訂任何的訂單，主要還是以落實之前訂單為主，希望前年的訂單能夠達到百分百，隨著這一年來兩岸政策緊縮，確實在各方面行銷售上都比較困難，所以當務之急還是希望幫助南投縣的農民朋友，包括茶葉、鳳梨、香蕉等等農特產品及加工品打開大陸的通路，讓這些好的農特產品可以登陸到大陸，使更多大陸消費者能愛上南投好農產，增加本縣農民的經濟收入，因此，接下來兩年，縣府會攜手農會繼續努力拓展更多行銷管道，爭取南投縣各種農業產品的訂單，增加農友收益。

