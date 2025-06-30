台北故宮正館前建玻璃入口亭案　未通過

位於台北市的故宮博物院。（中評社 資料照） 中評社台北6月30日電／台北市文化局今召開文資審議會，再次審議故宮博物院正館前階梯廣場增設“玻璃入口亭”案。負責的建築師事務所說明興建目的，民間團體則批評設計理念喧賓奪主、宛若OK繃一樣醜，破壞景觀，且已違反《文資法》。現場共15位委員出席投票，最終以11比4票，再駁回故宮提送修復及再利用計劃。故宮回應，後續將經內部討論再提計劃。



台北市文化局說明，北市2022年文資審議因認為設計遮蔽歷史建築立面，違反《文化資產保存法》第34條，最終以10比2的票數，否決故宮修復及再利用計劃。時隔2年，故宮再度送件闖關台北市文資會審議。民進黨“立委”王世堅近期並對此表達質疑，認為故宮名義上雖是改善動線，實際卻遮蔽古蹟視線、破壞歷史空間比例。



審議案資料顯示，此案委託宗邁建築師事務所辦理。針對玻璃入口亭的設計，事務所說明，故宮現在的廣場沒有正式入口，走到一樓要從兩側或地下室進入，面積也不足。規劃增建入口大廳，改善北部院區目前入口動線，增加公共服務空間，整合地下一樓、一樓及二樓進出動線，讓原本接待外賓的門能夠打開。



事務所說，二樓能做新的餐飲空間，陽光可透入地下層，沒有破壞故宮的外觀、動線。羅浮宮、大都會博物館、大英博物館及北美館等，都有相關新空間的設計與運用。



大雙溪好土聯盟及守護故宮文化資產民間團體等到場發言，強調玻璃入口亭位在故宮正館前階梯廣場，會遮蔽中軸線、“中山博物院”匾額與主體牆面，影響故宮景觀完整性，違反文資法第34條，破壞文資價值。



民間團體比喻，“就像是防疫口罩、大OK繃”，遮蔽掉原有的端秀風景，也沒有整體性、融合感，對古物是不尊重的。提議若能配合北市捷運局規劃的Y28站（故宮站）施工，將有機會一次性解決動線與入口優化問題，無需貿然改動視覺主軸，避免做出難以逆轉的決策。



台北市文化資產審議委員劉宗德質疑，故宮召開的說明會沒有回應委員所提意見；委員詹添全說，有無符合文資法第38條也很重要。會議最後進行表決，此案未能通過。



台北市文化局長蔡詩萍說，此案可修正後，再送審議。故宮出席代表表示，將研議修正後再送審。