台首富蔡明忠開講　9百億保住客戶信任

富邦集團董事長蔡明忠27日第三度於東海大學EMBA授課。（照片：東海大學提供） 中評社台中6月30日電／台灣首富、富邦集團董事長蔡明忠日前在位於台中的東海大學課堂分享經營風險體悟，曾因運動彩券“繳過新台幣100億元的學費”，防疫保單又付出900億元代價。蔡明忠表示，經營最忌諱讓客戶失去信任。



東海大學30日發布新聞稿指出，蔡明忠27日第三度站上東海大學講台，連續兩周講課，讓他感受到教書的錢難賺，備課、上課讓他精疲力竭，尤其在罹患鼻竇炎後，仍要站上講台3小時，笑說“當教授真的不容易”。



蔡明忠剖析momo電商的“後發先至”、新台灣大哥大的Telco+Tech長線布局，以及防疫保單面對灰犀牛危機的決策過程。他說，“後發先至”的成功心法之一，就是分析對手的包袱，以策略抓準彎道超車時機，然後輕裝超越、重裝衝鋒，佔領最佳方位，全面火力攻擊。



蔡明忠說，富邦並非電商市場先行者，雖錯過PC時代的榮景，卻從2014年起直接攔截行動商機，投入APP與平台數據，2017年建立北區物流中心，2024年南區物流中心啟用，開啟雙物流中心時代，逐步形成短鏈配送、自有車隊包括電動三輪車與AI科技調度能力。



蔡明忠強調，momo經營的靈魂是信賴，程度不亞於北富銀這樣的金融業。物流的建設讓momo在2023年疫情期間營收超過千億元，站上高峰成為台灣規模第一的電商。他一直提醒團隊，無論是電商、電信還是金融保險，最忌諱的就是讓客戶失去信任。



蔡明忠也分享新台灣大哥大的“Telco+Tech”三階段戰略，先鞏固用戶黏著度與ARPU（每用戶平均營收），再用雲端和AI賦能企業用戶，最後進軍虛擬資產交易與MyCharge等科技新業務，“短期財報不是一切，真正要打造能承擔未來挑戰的體質”。



蔡明忠說，防疫保單事件更是他“戒之在貪”與“化危機為轉機”的重要經驗。2020年台灣產物首推法定傳染病保單，短期造成旋風，但也慘賠出場，當時國內外都已浮現警訊，但決策團隊未能及時踩煞車。



蔡明忠坦言，身為主帥，也沒能掌握狀況當機立斷，最終隨著Omicron爆發和政府的政策變動，導致風險控管機制全面瓦解，最終有超過8成的出險率，理賠金額一路飆升至900億元，創下台灣保險史最大理賠紀錄。



蔡明忠回憶，父親從小教導的誠信與責任感，是他內心崩潰前最後的防線。他說，當時內部曾討論是否暫停理賠，但最終決定，即使賠光一切也要全部履約。



雖代價沉重，卻讓蔡明忠無愧於心，如今再次帶領富邦集團乘風破浪站上第一，回首一切，他微笑說，“財務虧損可以十年補回，信任失去就沒有第二次機會。”