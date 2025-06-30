古蹟活化　台灣鐵道博物館7月底開館

鐵道博物館第一階段將在7月31日開館，將開放電工場、總辦公室、技工養成所等6處古蹟建築。（照:鐵道博物館籌備處網站） 中評社台北6月30日電／歷經9年古蹟修復及再利用各項軟硬體整備，位於台北市信義區市民大道五段的鐵道博物館第一階段將在7月31日開館，將開放電工場、總辦公室、技工養成所等6處古蹟建築。



台“文化部長”李遠開箱亮點展區，並與自己捐贈的“黃牛慢走，火車快飛”手稿相遇，當年他原將手稿丟垃圾桶，因鐵博館聯繫而拾回。



台灣鐵道博物館前身是台北機廠。台“文化部”今天表示，台北機廠原稱“台北鐵道工場”，1930年規劃自北門遷移松山、1935年完工啟用，肩負台灣火車維修、組裝、保養、修理等重責。2012年台北機廠遷移至富岡車輛基地後，在許多關心鐵道文化保存的民意代表及公民努力下，近17公頃的台北機廠於2015年獲全區指定為國定古蹟。



2016年，12月“行政院”核定“台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計劃”；2019年修復工程開工、“國家鐵道博物館籌備處”揭牌，宣告正式展開“全區整備、分區修復、分期開放”工作；2023年文博會中，鐵博館籌備處則首度限期開放總辦公室、澡堂、鍛冶工場、客車工場等4大展區。



此次第一階段開館開放6處鐵博館古蹟空間，則包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂；常設展則規劃“動力.火車－柴電工場”、“移動與感動－鐵道上的文化與記憶”及“氤氳時代－員工澡堂”。



還有“文化中的台灣鐵道史”、“無限的火車情－台灣鐵道攝影家古仁榮”、“打開！組立工場”3個特展，以及“總辦公室”、“大禮堂的職工生活”2檔現地展。此外，另為孩童設計“親子空間”。



同時，貫穿鐵博館園區南北長達335公尺的南北通道，也將併隨第一階段開館開放行人通行，讓觀眾可以貼近觀賞園區的古蹟建築群，沿途眺望不同造型的工廠屋頂天際線變化。



鐵道博物館位於台北市信義區市民大道五段50號，預計7月31日上午9時30分開館。