大法官被提名人拜會　黃國昌：要準時交問巻

府秘書長潘孟安陪同大法官被提名人拜會民眾黨團，黃國昌等民眾黨“立委”接待。(照片：民眾黨團提供) 中評社台北6月30日電／“總統府”秘書長潘孟安30日下午率大法官被提名人拜會民眾黨“立法院”黨團。民眾黨主席、黨團總召黃國昌提醒大法官被提名人，要準時繳交問卷，希望被提名人不要像上次一樣，審查會前一天才把“立法院”提出的問卷交回。如果今年這一次還發生一樣的事情的話，一定會影響到民眾黨黨團所有的成員在行使投票權時最後的決定。



民眾黨“立委”張啟楷表示，由於院長是檢察官出身，檢審一體的問題絕對是必考題，希望這次能至少有2位通過。另外，包括廢“監察院”、法庭直播、對司法的不信任感等都會在審查時詢問。同黨“立委”陳昭姿則說，她對於大法官將“國會”改革判定大多數“違憲”，還有一致決死刑有疑慮；“立委”劉書彬則說，會提問對地方與“中央”分權等問題。



“總統府”秘書長潘孟安與“司法院長”被提名人蔡秋明，“司法院”副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人包括：中正法律系教授蕭文生、“最高法院”法官鄭純惠、“高檢署”主任檢察官林麗瑩、北大法律系教授陳慈陽、政大特聘教授詹鎮榮30日前往拜會民眾黨團。潘孟安上週已帶領大法官被提名人選拜會過民進黨團與國民黨團。



“立法院”針對大法官審查流程為7月3日舉行“司法院”人事同意權案公聽會，7月9日上午審查“司法院長”被提名人、下午審查“司法院”副院長被提名人；7月10日及14日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位“立委”進行詢答。7月25日院會行使同意權案記名投票表決。

