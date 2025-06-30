陳其邁上郵輪　打趣說恨不得馬上交棒

民進黨籍高雄市長陳其邁會後與綠委邱議瑩、綠委黃捷、麗星夢郵輪副總裁徐牧柔在甲板合影，背景是地標高雄85大樓。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月30日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁今天下午出席麗星夢郵輪旗下“領航星號（Star Voyager）”首次來台暨訪船儀式，角逐高雄市長初選的綠委邱議瑩也出席。陳其邁致詞時突然說，常因開會缺席首航典禮，眼巴巴看人上船，唯一不能雲遊四海的人就是自己，看到要選市長的人也來，恨不得把棒子交給她，就跟著郵輪去雲遊四海、以海為家。



陳其邁明年任期屆滿卸任，4綠委表態角逐初選，包括“正國會”林岱樺，與菊系邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，競爭白熱化。林岱樺因涉助理費案23日遭高雄地檢署偵結起訴，初選競爭局勢開始朝“三搶一”發展。



陳其邁30日下午出席“領航星號”首次來台暨訪船儀式，台灣港務公司總經理王錦榮、高雄港務分公司總經理王派峰等出席儀式並互相交換禮品。綠委邱議瑩、黃捷，民進黨籍高雄市議員邱俊憲、鄭孟洳、陳慧文，國民黨籍高雄市議員林義迪、許采蓁、白喬茵等與會。



該郵輪本次航程規劃自6月29日由香港（母港）啟航，於6月30日抵達高雄，隨後航往澎湖，並於7月2日返回香港。高雄市海洋局表示，此條跨境航線預計將為高雄帶來大量觀光旅客，不僅有效促進在地觀光消費，將高雄定位為南台灣郵輪旅遊之重要樞紐。



陳其邁致詞時表示，領航星號首次到訪高雄，他要代表高雄市，誠摯表達歡迎。高雄這裡可以享受人文風情，還有美食、夜市。高雄作為台灣最大的港口，過去郵輪旅遊習慣，因為基隆都往日本航程較多，但是如果要前進熱帶島嶼，向南太平洋或東南亞國家，最好的港口還是高雄港。



陳其邁更說，他當市長感觸很深，很多次因為開會，首航活動都沒有時間來，眼巴著看別人上船，“唯一不能雲遊四海卻是我，所以今天看到要選市長的人也來，恨不得現在棒子就交給她”，就跟著去雲遊四海、以海為家，可以在非常漂亮的西太平洋，體驗豐富的海上島嶼風情，相信會讓很多人流連忘返。

