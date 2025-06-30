柯志恩：賴清德前三講共犯五大錯

藍委柯志恩批賴清德亂講，事實查核中心要不要查一下？（照片：柯志恩臉書） 中評社台北6月30日電／中國國民黨籍“立委”柯志恩30日在臉書發文痛批賴清德“團結十講”系列演講錯誤連篇，強調“為避免教壞囝仔大小”，要求事實查核中心應該查證“總統”言論。她形容聽賴“總統”“講古兼亂講”已成為“今年炎炎夏日的消遣娛樂”，並列舉5大錯誤逐一開火。



柯志恩指出，賴清德前三講的五大嚴重錯誤，第一項是“憲政”謊言，賴聲稱“中華民國憲法，台灣是沒有派員參加的”，但事實上1946年制憲國民大會台灣省代表名額為18名，扣除已選出的僑選代表郭耀廷，其他17名透過間接選舉產生，先由各縣市參議會及職業團體預選，再由省參議會決選。



柯志恩說，第二項錯誤是惡意抹黑，賴清德指控“代表‘國家’的‘總統’，自稱區長”，明顯暗指馬英九，但馬英九從未如此自稱，蕭旭岑更直接批評這是“編造、信口雌黃”。



柯志恩提及，第三項是張冠李戴，賴清德引用“醫治民主之弊，唯有更民主”這句名言，錯誤歸功於諾貝爾和平獎得主珍.亞當斯，但這句話實際出自美國哲學家約翰·杜威，原文是“The remedy for the ills of democracy is more democracy”。



柯志恩狠酸，第四項是科學謬誤，賴清德宣稱“台灣自古以來就有獨立生態系，不只發現犀牛化石，還有長毛象、猛瑪象、四不像鹿、金絲猴等化石，距離今天80至40萬年前”，但台灣島在遠古時期與中國大陸相連，兩岸生態系統具有天然連續性，大陸也有很多金絲猴，說台灣“自古就有獨立生態系”明顯違背地質科學。



柯志恩表示，第五項則是歷史扭曲，賴清德聲稱台灣在《馬關條約》被清帝國割讓給日本後，“自此中國政權與‘台灣主權’沒有關係”，完全忽視台灣光復脫離日本殖民統治，1945年“中華民國國民政府”接收台灣，1946年台灣省代表也參與代表整個中國主權的制憲會議，“中華民國政府”於1947年成立台灣省政府行使主權，迄今“國號”仍是“中華民國”的歷史事實。

