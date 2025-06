柯志恩：賴清德前三講共犯五大錯

藍委柯志恩批賴清德亂講,事實查核中心要不要查一下?(照片:柯志恩臉書) 中評社台北6月30日電/中國國民黨籍“立委”柯志恩30日在臉書發文痛批賴清德“團結十講”系列演講錯誤連篇,強調“為避免教壞囝仔大小”,要求事實查核中心應該查證“總統”言論。她形容聽賴“總統”“講古兼亂講”已成為“今年炎炎夏日的消遣娛樂”,並列舉5大錯誤逐一開火。



柯志恩指出,賴清德前三講的五大嚴重錯誤,第一項是“憲政”謊言,賴聲稱“中華民國憲法,台灣是沒有派員參加的”,但事實上1946年制憲國民大會台灣省代表名額為18名,扣除已選出的僑選代表郭耀廷,其他17名透過間接選舉產生,先由各縣市參議會及職業團體預選,再由省參議會決選。



柯志恩說,第二項錯誤是惡意抹黑,賴清德指控“代表‘國家’的‘總統’,自稱區長”,明顯暗指馬英九,但馬英九從未如此自稱,蕭旭岑更直接批評這是“編造、信口雌黃”。



柯志恩提及,第三項是張冠李戴,賴清德引用“醫治民主之弊,唯有更民主”這句名言,錯誤歸功於諾貝爾和平獎得主珍.亞當斯,但這句話實際出自美國哲學家約翰·杜威,原文是“The remedy for the ills of democracy is more democracy”。



柯志恩狠酸,第四項是科學謬誤,賴清德宣稱“台灣自古以來就有獨立生態系,不只發現犀牛化石,還有長毛象、猛瑪象、四不像鹿、金絲猴等化石,距離今天80至40萬年前”,但台灣島在遠古時期與中國大陸相連,兩岸生態系統具有天然連續性,大陸也有很多金絲猴,說台灣“自古就有獨立生態系”明顯違背地質科學。



柯志恩表示,第五項則是歷史扭曲,賴清德聲稱台灣在《馬關條約》被清帝國割讓給日本後,“自此中國政權與‘台灣主權’沒有關係”,完全忽視台灣光復脫離日本殖民統治,1945年“中華民國國民政府”接收台灣,1946年台灣省代表也參與代表整個中國主權的制憲會議,“中華民國政府”於1947年成立台灣省政府行使主權,迄今“國號”仍是“中華民國”的歷史事實。