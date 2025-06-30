回應賴三講　盧秀燕：有時間應多關心經濟

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月30日電（記者 方敬為）針對賴清德“團結十講”第三講的內容，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今晚回應表示，根據民調顯示，民眾希望賴清德開講的議題，排名最高的就是經濟，她要呼籲賴清德，有時間開講，不如聚焦民眾真正關心的議題，多做實事，關心民生。



盧秀燕30日晚間出席全台縣市正副議長聯誼座談會，針對賴清德日前發表團結十講第三講受訪，作以上回應。



盧秀燕表示，根據《美麗島電子報》最新民調，“如果賴清德開講，民眾希望講什麼？”有67.5%、近七成的民眾，希望聚焦經濟議題。因此，她再一次的建議賴清德，如果有時間開講，希望能夠針對民意，對當前台灣經濟的問題，予以回應，並提出解方。



盧秀燕指出，台灣現在的國際經濟情勢面對艱鉅挑戰，除了美國關稅的問題，新台幣也從對美元32：1升值到現在29：1，升了3塊錢，所有出口商、台灣經濟命脈都在流血，是經濟非常艱苦、艱巨的1年。



盧秀燕說，另外，壽險業也是面臨重大挑戰，因為台幣升值，面臨嚴重虧損，短短幾天就虧了新台幣500億元，所以未來壽險的支付性、安全性，各界都非常有疑慮。她要呼籲，既然民調都顯示大家比較關心經濟議題，賴清德如果有時間開講，應該要關心民眾所在乎經濟、民生等議題，並拿出具體的應對方案。



至於外傳她有意委託前台中市長胡志強擔任代理人角逐國民黨黨主席，盧秀燕聽聞則瞪大眼表示，“沒聽懂什麼意思”。