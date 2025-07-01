中評鏡頭：領航星號高雄開箱　表演秀精彩

麗星夢郵輪旗下“領航星號”的星座劇院每晚有不同主題的表演秀和魔術節目，很有異國風情。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月1日電（記者 蔣繼平）台灣的郵輪觀光產業曾因新冠疫情遭到重創，高雄港在疫後首年2023年迎來郵輪艘次歷史新高，但2024年又腰斬。台灣港務公司今年推出以高雄港為母港相關優惠措施，吸引麗星夢郵輪集團旗下探索星號以高雄為母港，搭配領航星號掛靠，預計今年6月起至明年1月帶來共28航次，盼替高雄帶來觀光新動能。“領航星號”30日掛靠高雄港並舉辦首次來台暨訪船儀式，讓外界一睹風采。



根據台灣港務公司統計，進出高雄港的國際郵輪艘次與人次，2022年因疫情為0艘次、0觀光客，2023年飆到歷史新高133艘次、18萬574人次，2024年又腰斬到剩下59艘次、9萬805人次。由於高雄港今年針對國際郵輪推出新優惠措施，包括母港郵輪的旅客服務費全免；掛靠郵輪同一國際郵輪，達5航次旅客服務費5折等。台灣港務公司預估高雄港2025年會有115艘次、超過17萬人次。



受高雄港推母港優惠吸引，麗星夢郵輪旗下“探索星號”今年再以高雄為母港，搭配“領航星號”掛靠，自今年6月起至明年1月預計帶來共28個航次，包含直航日本沖縄三島、往南開往菲律賓老沃、科隆、公主港或長灘島，以及越南下龍灣及峴港等獨家航線，為高雄注入國際旅遊能量，提升郵輪經濟觀光產值。



“領航星號”30日首度掛靠高雄港，該船自6月29日由香港（母港）啟航，於6月30日抵達高雄，隨後航往澎湖，並於7月2日返回香港，搭載1783名以香港籍為主的旅客。民進黨籍高雄市長陳其邁、台灣港務公司總經理王錦榮、高雄港務分公司總經理王派峰等人均出席該船首次來台暨訪船儀式。



台灣港務公司總經理王錦榮致詞時更加碼宣布，明年2026年延續今年高雄母港優惠措施，從高雄出航的郵輪，將享有旅客服務費全免，盼讓高雄郵輪觀光再創高峰。

