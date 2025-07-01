中評專論：賴民調雙創新低　大罷免拖累

賴清德信任度為45%。（照片：《美麗島電子報》提供） 中評社台北7月1日電（評論員 林淑玲）賴清德近日站上火線力催大罷免，陸續使用“打掉雜質”、“戰爭避難”、“台灣與中國沒有關係”等進行動員。《美麗島電子報》最新民調，賴清德信任度與滿意度卻雙雙創下去年520上任以來新低，顯示綠營的仇恨動員，未必有助大罷免，甚至可能有反效果。



賴清德近日站上大罷免最前線，與先前由民團掛帥，民進黨隱身幕後模式大相逕庭；另也啟動火力四射的“團結十講”。賴清德的激進表態，主要是針對罷免投票只要“同意票”達到選舉人總數25%，且多於不同意票，就算成功。民進黨盤算，只要催出綠營支持者，很容易跨過25%門檻。



因此，賴清德最近的發言幾乎都是主攻深綠支持者，要讓他們7月26日走出家門投票，讓青鳥熱情四處催票。賴清德2024大選得票率4成，只要其中有7成出來投同意票，就有“大成功”機會。



但這樣的策略卻是一刀兩刃，賴清德拋出“打掉雜質”等爭議說法，讓綠粉叫好，另外6成非綠支持者卻聽了背脊發涼。賴清德“團結十講”愈講愈辣，內容屢屢引爆熱議，綠營支持者不覺得有什麼問題，非綠支持者危機意識卻爆升。本來國民黨要催“不同意罷免票”很難，綠營的仇恨動員，反而是在幫國民黨催票。



就以《美麗島電子報》6月30日發布的最新民調來看，賴清德滿意度44.7%，信任度45%都是他去年520上任以來的新低。賴今年3月的滿意度有55.6%，信任度56.7%，僅時隔3個月，滿意度與信任度各掉了10個百分點以上，十分驚人。探究其原因，不外是賴清德6月開始站上罷免第一線，激化動員。



前“立委”林濁水6月30日也分析表示，根據《美麗島電子報》、《震傳媒》的最新民調顯示，民眾對民進黨“若‘國會’過半恐無監督制衡”的疑慮日益升高。



賴清德的發言都不是空穴來風，他上任前曾宣示要做三件事：“國家”重建、社會改造、洗滌人心，後來便啟動了一系列“國安”修法與整肅。“打掉雜質說”除了大罷免，是否還有後續動作？賴“團結十講”談“憲政”體制，稱“台灣人沒有參與制憲”，真的只是資料使用錯誤？還是在鋪陳民進黨下一目標是拿下更多“立委”席次推動“修憲”或“制憲”？改造“憲政”體制？追求“新憲”？