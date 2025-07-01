團結十講爭議多　綠議員林智鴻：攻防難免

民進黨籍高雄市議員林智鴻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月1日電（記者 蔣繼平）賴清德團結十講進行到第三講就引起諸多爭議，給藍白添不少柴火，外界關注可能對綠不利。民進黨籍高雄市議員林智鴻接受中評社訪問認為，大罷免因遭罷藍委採熱戰，兩軍對壘只有贏或輸，有如第二場大選，就是路線的選擇，他認為團結十講應該繼續辦下去，且要講得更清晰。他解釋，這種被攻擊方斷章取義的打法，是在大選規格常見的現象。



林智鴻，1984年生，台東人，中山大學海洋事務研究所碩士。2018年當選高雄市議員連任至今。曾任綠委趙天麟“國會”辦公室執行長、前高雄市長陳菊市長辦公室副主任、陳菊任內高雄市新聞局主任秘書等職務。



賴清德近期推動的“團結十講”引發不少爭議，親綠名嘴溫朗東29日發文說此舉恐為“嚴重戰略錯誤”，並建議應儘早調整方向，以免影響整體政治動能與罷免行動。藍委吳宗憲30日則諷刺，若自己是民進黨的幕僚，當然會建議賴喊停，“但身為國民黨員，會希望賴清德講到20場！”



“中選會”20日宣布，首波24名藍委及停職中的新竹市長高虹安罷免案成立，7月26日投票。



林智鴻表示，整個大罷免進入兩軍大對決的情況，類似一場大選了，所以選舉過程中一定會有攻防，這很難免，現在看到賴清德被拿來攻擊的言論與片段，都是被斷章取義的。但當然攻擊方一定要找到破口來攻擊，主講方完整的論述一定無法在攻擊方這邊被呈現，這是一個以大選規格來看常見的選戰現象。



林智鴻認為，賴的團結十講應該要繼續辦下去，論述要講得更清晰，包括“國家”、“憲政”、人民等各種議題，其實透過直接訴求，與人民對話，讓人民知道台灣在內憂外患下，面對到的處境是什麼，需要更團結，才守得住這塊聖地。



林智鴻指出，因為在二階連署通過之後，遭罷免的藍委已經選擇熱戰，當被罷免的藍委選擇走上熱戰的時候，公民團體就更需要民進黨的資源與奧援，所以賴清德也在全代會上也提到要符合公民運動期待。這就是已經進入第二場大選的概念，所以就是一場路線的選擇。