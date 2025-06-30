桃園反罷　朱立倫：賴犯下世界民主之恥

國民黨主席朱立倫痛批賴清德“亂台十講”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月30日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫30日晚間到桃園市龜山區為國民黨籍“立法委員”牛煦庭反罷站台助講表示，賴清德正事不做，民怨也不管，只會搞什麼“團結十講”，在他看來根本就是“亂台十講”，賴根本沒有資格去談“憲法”，因為賴只想“毀憲亂政”，根本就是民主之恥。



牛煦庭30日晚上在桃園市龜山區舉辦反罷免宣講活動，包括朱立倫、國民黨籍桃園市長張善政、藍委柯志恩和吳宗憲、前藍委、“黨外在野大聯盟”發起人鄭麗文等人都到場站台助講。



朱立倫在致詞時指出，賴清德正事不做，民怨也不管，只會搞什麼“團結十講”，在他看來根本就是“亂台十講”。賴清德口中的“國家”就是要“台灣建國”，賴清德要“打掉雜質”，所以大家都是“其餘人口”，賴清德就是要堅持他所謂的“台灣民族”。



朱立倫痛批，賴清德根本沒有資格講“憲法”，因為過去賴清德在2024大選的過程中，曾當著所有的民眾說過“‘中華民國憲法′是最大的災難”，賴清德根本只想“毀憲亂政”，在賴清德的心中，所謂的“憲法”就是“台灣新憲法”，賴清德只想著“台灣要建國”和“台灣民族”，這才是“台獨萬歲支持者賴清德”心中真正的信念。



他說，賴清德本來就應該要遵守“憲法”，怎麼可以忘記“中華民國”？忘記“憲法”裡面所有的規範？甚至胡亂使用“憲法”，說什麼財劃法在“立法院”通過叫“違憲”？但他想請問，當年主張要修改財劃法喊得最大聲的，不就是當時還是台南市長的賴清德嗎？



朱立倫認為，賴清德現在換了位置就換了腦袋，修改財劃法根本沒有“違憲”，而且還是落實地方自治的精神，讓地方能夠真的有一些錢和權。但賴清德現在只想要集權又集錢，用所謂的“台灣新憲法”來毀掉台灣的民主，所以7月26日是非常關鍵的一役。



他提到，全世界民主國家找不到任何一個執政黨或總統，會針對所有在野黨來發動罷免，這是歷史上最大的民主恥辱，而現在就發生在台灣，發動罷免的人就是賴清德，所以7月26日全台灣的民眾都要站出來，用台灣最大的民意讓獨裁者賴清德知道，他正在犯下全世界民主之恥。



朱立倫強調，賴清德現在想用最小的民主來打敗最大的民主，因為賴清德就是想翻桌重選，去年選輸不甘願，才會用罷免這一招，想用25%的民意來推翻大多數選民用選票選出來的民主。藍營現在每一席都很關鍵，每一席都很危險，所以7月26日大家一定要站出來投下不同意罷免選票。