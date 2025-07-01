關稅加匯率壓力　吳桂森：台灣傳產難生存

新晃化工有限公司創辦人吳桂森（左）。（中評社 資料照） 中評社台中7月1日電（記者 方敬為）針對美國對等關稅90天寬限期將於7月9日屆滿，新晃化工有限公司創辦人吳桂森接受中評社訪問表示，雖然台灣有機會從先前32%的關稅稅率向下調整，但整體而言情況未明，且尚不清楚民進黨政府與美國達成哪些條件交換，例如台幣升值如果成為條件之一，產業界恐怕承受關稅及匯率雙重壓力，對科技業而言可能問題不大，但傳產業者勢必陷入生存困境。



吳桂森，新晃化工有限公司創辦人，現任台中市肉品市場公司董事長、台中縣文化基金會常務董事等，曾任台中縣外埔鄉長、台中市總工業會理事長、台中縣工商發展投資策進會總幹事、台中縣中小企業服務中心主任。所創立的新晃化工有限公司在台中、越南胡志明及東莞、廈門都有生產據點，產品市場涵蓋兩岸四地及東南亞地區。



美國總統特朗普對外祭出對等關稅政策，寬限期將於7月9日到期，特朗普對外表示，要單方面對一些國家設定關稅稅率，甚至可能在7月9日之前實施。他說，美國不會與數以百計國家達成個別協議，“我們想怎樣就怎樣”，並宣稱，想寄信給每個人說，“恭喜，貴國要付25%（關稅）”。



針對美國對等關稅議題，吳桂森表示，先前外傳台灣與美國在關稅稅率的談判上，雙方有所進展，並有外媒報導稱，美台很可能達成關稅協議。但由於特朗普的反覆不定，加上目前美台雙方都還沒有對外說明具體的稅率走向，企業界仍然無法過於樂觀，只能在持續觀望，靜觀其變。



吳桂森指出，其實在上一波美國對台擬課徵32%關稅的消息一出，台灣許多傳產業者紛紛打退堂鼓，停工的停工、遣散的遣散，有的則讓員工放無薪假，已有一片先收掉了，之後特朗普又宣布暫緩實施90天，讓部分業者盡可能的在這段期間接單、出貨，維持營運，但在聘請員工方面，仍是小心翼翼，目前大部分的傳產企業人力，都以精簡、一人多工為主，這也讓整個傳統產業的發展相對黯淡。



他提到，台灣雖然積極向美國協商，並被點名為是少數可能與美國達成關稅協議的經濟體，只是目前台灣官方尚未對內具體宣布，美國方面也沒有更明朗的訊息揭露，不確定因素仍然存在，這也讓業界無法太過樂觀，先前停工的業者也不敢貿然復工，大家都處於按兵不動的狀態。

