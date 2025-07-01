鄭麗文還原“修憲”經過　狠批賴是大草包

鄭麗文曾是民進黨籍國大代表，狠批賴清德談制憲、修憲是大草包。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月1日電（記者 盧誠輝）前藍委、曾為民進黨籍國大代表的鄭麗文30日晚間到桃園市龜山區為國民黨籍“立法委員”牛煦庭反罷站台助講，還原1946年制憲與後來七次的“修憲”經過，狠批賴清德根本就是大草包，因為當年台灣不但有派制憲代表去南京，後來民進黨參與且同意的“修憲”版本就是“一中憲法”。



牛煦庭6月30日晚上在桃園市龜山區舉辦反罷免宣講活動，包括朱立倫、國民黨籍桃園市長張善政、藍委柯志恩和吳宗憲、前藍委、“黨外在野大聯盟”發起人鄭麗文等人都到場站台助講。



鄭麗文嘲諷，賴清德所謂的“團結十講”，不講還好，一講全被大家看破手腳。本來她以為賴清德是個“台獨金孫”，現在她才發現賴清德原來是個統派。因為賴清德第一講就開天闢地從長毛象開始說起，如果要從開天闢地開始說起，台灣本來跟大陸是連在一起的，後來是因為海平面上升才造成台灣海峽。



鄭麗文指出，賴清德又稱台灣是南島語系，跟大陸沒有關係，所以台灣現在有98%都是“其餘人口”。她想請問賴清德的祖先是從哪來的？台灣98%的人口本來都是從大陸來的，如果按照賴清德的理論，難道台灣98%的“其餘人口”都要回去大陸？還是台灣其實跟大陸根本就是一家人？



她說，賴清德29日在新竹市的第三講更是錯得離譜，稱“中華民國憲法”一直到台灣“修憲”以後才跟台灣有關係，還說“中華民國”制憲，台灣沒有派員參加更是荒謬，賴的理論根本就不通，賴根本就是個大草包。



鄭麗文強調，賴犯了非常嚴重的錯誤，1946年台灣是有派制憲代表去南京的，但賴從來就不會認錯或道歉，“總統府”現在還在幫賴硬拗稱，台灣當時派去南京的制憲代表不能代表台灣，因為這些制憲代表不是普選出來的。她想請問，全世界有哪一國的制憲代表是普選的？剛光復時期怎麼可能普選制憲代表？



鄭麗文提到，賴清德不懂就不要亂講，1946年台灣的制憲代表是怎麼產生的？當時台灣剛脫離日據時期，台灣進行了基層選舉，產生了台灣的縣市議會與台灣省參議會，所以台灣當時的制憲代表，就是由台灣縣市議會所推薦的人選，再經由台灣省參議會投票通過產生，每一個制憲代表當時在台灣都是赫赫有名的大人物。



她舉例，當時包括連震東和李萬居都是台灣派去南京的制憲代表，但可笑的是，賴清德不久前才去拜訪過李萬居故居，但卻不知道李萬居就是當時台灣的制憲代表。由此也可看出，當時國民黨政府多有誠意，當年就在台灣舉行基層的民主選舉，然後再產生台灣的制憲代表到南京去參加制憲會議。