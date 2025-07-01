高市藍議員黃紹庭詐助理費　判2年緩刑5年

國民黨籍高雄市議員黃紹庭。（中評社 資料照) 中評社高雄7月1日電／中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，檢方偵結將黃紹庭夫妻及12名助理起訴，高雄地方法院昨天下午宣判，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪判黃紹庭徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年。對於判決結果，黃紹庭表示，所有費用都用於公帑，絕沒中飽私囊，會跟律師商議後續如何捍衛權益。



國民黨高雄市黨部則表示，黨紀相關問題，依黨內相關規定辦理，交由考紀會研議。



黃紹庭身兼國民黨中常委，被檢方指控長期詐領助理費，檢調去年9月26日收網前一刻，黃搭機跑到中國大陸，三天後才返台投案。黃當時自錄影片澄清沒有詐領助理費，被檢方聲押獲准後才坦白，並繳回1455萬餘元犯罪所得，高雄地檢起訴黃紹庭夫婦及12名助理，檢察官認為他已坦然認錯，建請法院從輕量刑；起訴後法官諭令黃150萬元交保。



檢方起訴書指出，黃紹庭2014年12月當選高雄市議員，連任三屆，期間用妻子及十二名助理名義，填載不實文件向高雄市議會辦理申報，等議會撥款後，再交代助理提領並交由黃統籌運用或存入指定帳戶，以支應私人或服務處的開銷，犯罪所得高達1455萬餘元，惡性重大，且於查緝之初散播不實訊息混淆視聽，但考量他犯後坦承犯行，並配合指證共犯，且主動繳回犯罪所得，建請法院從輕量刑。



高雄地院6月30日下午宣判，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪（成立三罪），各判處黃紹庭有期徒刑一年十月、褫奪公權三年，應執行有期徒刑兩年，並諭知緩刑五年，且應提供240小時義務勞務及向公庫支付150萬元；另葉姓人頭助理審理時拒不認罪，依法判刑三年。