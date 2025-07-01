嘉義縣長接班人拋條件說挺英系？翁章梁澄清

嘉義縣長翁章梁。（照:翁章梁臉書） 中評社台北7月1日電／民進黨全代會通過2026年“直轄市長”暨縣市長提名特別條例，嘉義縣將由選對會統籌規畫辦理初選，明年任期屆滿的嘉義縣長翁章梁提出，希望未來嘉義縣長對“中央”運作熟悉，是年輕、有活力領導者，被認為是表態挺“立委”蔡易餘。翁章梁昨日回應澄清，這是大家各自解讀，他只是表達他對未來縣長人選的期許和看法。



嘉義縣由民進黨主政逾20年，翁章梁兩任任期屆滿後，綠營香火由誰延續，受到關注。海區“立委”蔡易餘雖從未正式鬆口說要選縣長，但動作頻頻，親賴縣議員黃榮利正式表態要投入初選，外界因此解讀，初選民調將成為英系與賴系之爭。



翁章梁29日出席嘉縣幼兒園畢業生獲縣長獎兒童頒獎典禮，對於未來嘉義縣長人選，他受訪說，2025到2035是嘉義的黃金10年，還有很多工作要做，希望能夠選一個真的瞭解嘉義，還有對“中央”整個運作都非常熟悉的人，而未來的世界是非常年輕化且是AI的世界，需要一個比較年輕、帶動嘉義面對衝撞力的縣長候選人。



《中時新聞網》報導，有地方人士因此認為，翁章梁是縣長，又是當然中常委，黨中央初選機制還未定案，他此時發言形同表態。



翁章梁強調，他是在表達他希望的縣長條件，不是表態支持誰，這是大家的各自解讀。



蔡易餘目前還未公開表態參選，所屬“立委”選區為嘉縣山區，深耕多年，他近期勤跑山區行程，包括“立院”茶改場考察會議、公所中崙溫泉考察行程等；黃榮利先前表態百分之百會參加初選，會把翁章梁打下來的農工大縣基礎，繼續發揚光大。