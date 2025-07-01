蔡缺席全代會　藍委曝賴“眾叛親離”劇本

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電／賴清德團結十講引發各界質疑不斷，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘期待賴大罷免大出場，但賴僅在28日民進黨全代會大登場，且前主席蔡英文未出席。中國國民黨“立委”葉元之認為，蔡不想搶賴風采，讓賴自己去玩去承擔。賴現在在黨內有點眾叛親離，大家等著看好戲，若大罷免失敗，檢討聲量會非常大。



藍委葉元之6月30日在《大新聞大爆卦》節目表示，蔡英文沒去6月28日民進黨全代會，可能也考慮到賴清德的感受，畢竟她是前“總統”，現在應該蠻多人懷念她。以前蔡英文雖然是一個公主，比較喜歡吃法國餐，事情沒有管這麼多，沒有像賴清德這樣。所以很多人開始有點懷念她，如果蔡英文去到全代會現場，人氣比賴清德高怎麼辦？一堆人要跟她合照怎麼辦？她還要說，你們不要一直找我，去找賴清德合照。尷尬！



葉元之提到，就兩個心態，一個就是要玩，賴清德自己去玩，自己承擔；另外一個是，蔡也不要去，搶了賴的風采，到時候賴還要來怪她！以為賴自己的失敗是她在扯後腿？所以這時候就選擇敬而遠之，這是一個最好的策略。



葉元之指出，接下來就看賴要一把抓的話，他要怎麼做？至於民進黨籍的謝長廷、陳水扁現在都跳出來要挺大罷免。他們一開始講的時候，內心都是反對大罷免的，這整段聽得很清楚，前言後語就是反對大罷免。不管謝長廷說惡的循環，或陳水扁說他以前也沒這樣搞罷免，都講一大段，那不是斷章取義。陳水扁怕指出賴的錯誤，被說頭腦很清楚，撤銷保外就醫，有苦衷。謝長廷也有很多子弟兵在政壇，“行政院長”卓榮泰以前也是，卓情何以堪？



葉元之直言，陳水扁、謝長廷現在假裝再效忠一下，其實意思到了，因為之前他們講的話已經很明顯了。從這幾件事情看下來，賴現在在黨內，有點眾叛親離！就是大家要等著看他好戲。如果最後大罷免失敗，黨內要檢討他的聲量，一定會非常大！