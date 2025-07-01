巨災恐撲台？熊衎昕揭可能出現海嘯方位

日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》。（照片：博客來網站） 中評社台北7月1日電／日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》曾疑似預言命中311地震海嘯，聲名大噪，書中也提到今年7月5日可能又有巨災，引發各國人心惶惶。台灣旅日地質學者熊衎昕指出，日本大地震會再來，台灣東部因地形不會造成太大影響，但琉球海溝一旦發生地震，可能讓台灣北部出現海嘯。



根據《自由時報》報導，長年在日本研究地震、目前任職JAMSTEC（海洋研究開發機構）的熊衎昕博士表示，根據日本歷史記綠，日本南海海槽每隔100至150年就會發生一次大地震，最近一次是1944年的昭和東南海地震。因此可確定的是大地震一定會再來，並可預測機率與大小，包括引發的海嘯會達15公尺，但無法預測哪一分哪一秒會來，日本政府已積極進行海嘯預警等防災措施。



《TVBS》新聞網特地到日本進一步採訪潛在天災詳情，熊衎昕提到，在台灣的東部，由於它特殊的地形，是比較陡峭的。若一旦在南海海槽這邊發生了地震，引發了海嘯，它在傳到台灣之後，它的潮差、（水位）高差，可能不會對台灣東部造成太大的影響或損傷。



熊衎昕指出，南海海槽地震對台灣影響不大，倒是琉球海溝因為緊鄰台灣，一旦發生強震，的確可能讓台灣北部，出現海嘯，值得注意。



熊衎昕說，她的貢獻其實在校稿用字，並推薦大家去看更完整的整集節目分析，強調“預言止於智者。”