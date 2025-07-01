館長曝現階段任務讓台人願說：我們也是中國人

觀察者網連綫台灣知名網紅“館長”陳之漢（中）、蘇州大學講席教授，全球化智庫（CCG）副主任高志凱（右）。（照:觀察者網站） 中評社台北7月1日電／網紅館長陳之漢日前訪上海掀起兩岸旋風。館長與CCG全球化智庫中心（Center for China and Globalization）副主任高志凱昨日連線對談時表示，之後想讓台灣人民看到深圳進步的一面，“我相信台灣人民會越來越喜歡中國大陸，以後也會很願意說，我們也是中國人！”



大陸媒體《觀察者網》6月30日邀請館長與高志凱連線對談，館長表示，他之後比較想要到深圳，先把一線城市走完，然後再到其他地方。他想要帶給台灣觀眾的是一種震撼，所以帶大家去看號稱大陸的金融中心，好比美國華爾街，就是上海。接下來去科技大城，如美國的矽谷，大家去看看高科技。他現在不只是想觀光，也想要去看製造、科技產業、看人家的工廠，因為上次上海行，有很多民進黨人在網路上東施效顰，學著他在那大呼小叫，蠻丟臉的。



《中時新聞網》報導，“你要學就學個夠！”館長強調，他就是想讓台灣人民看到震撼的東西，如果他到深圳看到高科技的東西，“是一個，哇，人家怎麼會如此先進！”大陸製造業怎麼會如此進步，人家的城市怎麼會？就是方方面面，是一些我們做不到的事情的基礎建設。然後再結合人文藝術方面，讓大家瞭解到“人家不只基礎建設強，製造也強，人文藝術也強”。



館長直言，一個國家，如果方方面面都進步到這種地步，相信台灣人民會越來越喜歡中國大陸，以後也會很願意地說，“我們也是中國人吶！為什麼？因為驕傲！所以這是我現階段的任務。”



館長在個人直播中直呼，民進黨答應了人民多少事情，從來不做。他今天出來當和平大使，解決民進黨沒辦法解決的問題，他在保護台灣2300萬同胞，免受戰亂之苦。希望有一天可以兩岸一起合作，一起成為世界上的經濟大國，一起過更好的日子，“難道我有錯嗎？”