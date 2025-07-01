綠營嘉義縣市長誰出戰？英系、賴系對決

綠委王美惠（左）與蔡易餘（右）。（“立法委員”王美惠臉書） 中評社台北7月1日電／嘉義縣市長明年皆任期屆滿，由誰接棒競逐百里侯備受關注。民進黨確定嘉義縣長將辦初選，英系“立委”蔡易餘動作最大，親賴縣議員黃榮利也表態參選，被解讀是“英系與賴系的對決”。而嘉義市綠營目仍以英系“立委”王美惠呼聲最高，但地方傳出若王美惠轉戰市長，“立委”補選恐少1席，在完全執政大局考量下，王美惠能否獲徵召提名仍有變數，最後由賴系人馬出線也不無可能。



民進黨全代會6月28日通過2026縣市長提名衹有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選。嘉義縣看似風平浪靜，實則暗潮洶湧，英系綠委蔡易餘跨出海區至山區跑行程，賴系縣議員黃榮利也表態參選，向潘孟安爭取初選權利。



現任嘉義縣長是民進黨籍翁章梁，現任嘉義市長是中國國民黨籍黃敏惠。



《中時新聞網》報導，民進黨在嘉義縣執政逾20年，國民黨地方經營疲弱，各界普遍認為，下屆嘉義縣長依舊是民進黨囊中物，只要獲得黨中央提名，勝選十拿九穩。蔡易餘雖未鬆口，但跨區跑行程、開協調會動作頻頻，政治動向不言而喻。至於表態會參與初選的黃榮利，農曆過年期間曾在18鄉鎮懸掛與賴清德合體看板測風向。



蔡易餘獲英系大老陳明文一派力挺，翁章梁也曾表示，希望未來縣長人選年輕且熟悉中央運作，因此蔡被視為最有可能接棒人選。但翁章梁昨表示，他擘畫的農工科技大縣要到下屆縣長才真的開花結果，所以希望選出真正瞭解嘉義、又熟悉“中央”運作的人，且未來是科技化、AI世界，需要比較年輕的縣長候選人，他只是表達他希望的縣長條件，並非表態支持誰。



面對民進黨中央拍板嘉義縣要辦初選，地方人士解讀，比起台南市、高雄市多人廝殺、競逐黨內提名，嘉縣並無此態勢。黨中央未徵詢協調就比照台南、高雄辦初選，形同為黃榮利開方便之門，初選民調勢必成英系與賴系之爭，也是擁陳與反陳勢力再次對決。



王美惠同樣被歸為英系人馬，在嘉義市有高民意支持度，但包袱也不小。先前市黨部主委選舉時即爆發綠營不同派系對立，內部矛盾延續至今，致許多綠營人士不願輕易表態，會有其他人代表民進黨出馬競逐嘉義市長的傳聞更從未斷過。



綠營人士認為，黨中央當前重心在大罷免，無非想擴大“國會”“立委”席次，應會以“立院”“立委”席次過半與地方選舉“雙贏”方向來協調。若王美惠勝選嘉義市長，接下來“立委”補選，一旦藍營由黃敏惠參戰，民進黨等於又少1席。在此考量下，最後代表民進黨參選市長，不一定非王美惠莫屬。