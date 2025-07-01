台官方發文各校　阻陸生旁聽敏感課程

台“教育部”。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電／兩岸情勢緊張，台“教育部”盤點禁止陸生就讀核心關鍵技術系所，傳出有學校收到通知，課程內容可能涉及兩岸相關議題有顧慮，教師可以婉拒未正式修課的大陸交換生旁聽課程。有大學表示，確實有聽到這樣訊息，但並未收到正式公文。台“教育部”則證實，有函文提醒學校落實保密機制，各校作法予以尊重。



根據《中時新聞網》報導，有鑒於當前兩岸情勢較為敏感，兩岸教育交流限制逐漸趨嚴，除了大陸持續未開放新的陸生來台就讀外，“教育部”也盤點“國家”核心關鍵技術項目。近期卻傳出，“教育部”發函給大學提醒，授課教師若對於授課內容認為可能涉及兩岸議題而有顧慮，可以拒絕未正式修讀的短期交換陸生旁聽課程，以維護教學自由與課堂秩序。



有大學指出，確實有聽到禁止陸生旁聽的訊息，但沒有收到正式公文，如果政府有相關規定，應該要明確列出科系跟課程，以便學校能夠配合，同時也要有配套措施。該大學表示，現在來台的陸生都是之前留下來，已經多年沒有新的陸生來台，宣示性質較大。



“教育部”證實，5月23日函文核定2025學年度陸生招生名額及系所時，重申各校應落實大陸地區學生不得進入涉及“國家安全”、機密院系（科）所及學位學程修讀等，擬定教師授課與招收學生保密機制與計劃、評估大陸地區學生跨校、院、系（科）及選修課程合宜性、瞭解修習（含旁聽）學生背景並評估授課內容妥適性，各校擬定授課保密機制與規範予以尊重，也會進行相關輔導與監督。



清華大學兼任助理教授何志勇表示，禁止陸生旁聽敏感課程，象徵意義大於實質。根據教學經驗，大學課堂學生人數眾多，老師怎麼會知道學生從哪裡來，如何落實管制會是問題。



實踐大學前校長陳振貴表示，關鍵技術管制從以前就有，“教育部”現在不敢明講，也不必明講，因為現在台灣幾乎沒有陸生，只是操作意識形態，沒有實質意義。