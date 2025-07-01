傳找胡志強代理選黨魁　盧秀燕避談

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北7月1日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為下屆國民黨主席接班人之一，近日傳出盧秀燕有意尋找前台中市長胡志強作為代理人選主席，但盧秀燕6月30日被問此議題，僅回應“聽不懂問題”，接著建議賴清德的“團結十講”，應當順應民意講經濟議題。



根據《中時新聞網》報導，從今年2月起政壇將盧秀燕視為黨主席最強接班人選之一，勸進聲不斷，但盧始終未鬆口表態；近日則傳出盧秀燕有意尋覓“代理人”參選黨魁，對象鎖定胡志強，其次才是盧親自參選黨主席。



盧秀燕昨天出席全台地方議會議長、副議長聯誼座談會時，有媒體問到是否會找胡志強當代理人去選黨主席？盧秀燕先是停頓好幾秒，接著回答“沒聽懂你的題目，下一題，謝謝”。



針對賴清德第三講說“憲法”制憲“台灣是沒有派員參加的”，遭外界打臉扭曲歷史。盧秀燕表示，美麗島電子報近日民調，提及如果賴清德開講，民眾希望賴清德講什麼？第一名68.5%希望賴清德講經濟，她建議賴清德有時間開講，應針對民意開講經濟議題。



盧秀燕說，台灣經濟面臨挑戰性，台幣從32元升值到29元，所有出口商、台灣經濟命脈都在流血，今年是台灣經濟非常艱鉅辛苦的一年；壽險業同樣因台幣升值面臨嚴重虧損，她看到壽險業短短幾天虧損500億元，未來支付性、安全性都令人擔憂。



盧秀燕表示，大家比較關心賴清德滿意度，但其實民眾最希望賴清德談及經濟問題，如果賴清德還有時間開講，應針對經濟、民生等議題予以回應，賴清德也要針對出口不利、關稅、能源、天然氣供應等問題，提出解決方案以安民心。