盧秀燕指避難包未必要特別買　諷黑熊學院？

台中市長盧秀燕宣傳市民避難手冊。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月1日電（記者 方敬為）為因應可能的天災人禍，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，市府消防局推出“台中市民防災手冊”，並特別提到，手冊中有傳授防災避難包的準備技巧，“最近避難包的話題很熱門，有時候不用特別去買，家中現有的物資補充可能就可以整理出來！”先前黑熊學院推出要價新台幣1380元防災包，內容物遭質疑訂價過高，盧秀燕有隔空暗諷的意味。



台中市政府1日召開市政會議，盧秀燕主持會議致詞宣布，市府消防局推出“台中市民防災手冊”，歡迎民眾踴躍索取，或透過線上閱覽，增加防災知能，以因應可能的天災人禍等緊急事態。



盧秀燕介紹，台中市民防災手冊分為6大種災害形態，包括地震、颱風、水災、土石流、火災、海嘯等，提供一般家庭或個人的防災規劃參考，手中還包括最近大家很熱門的話題，也就是“防災避難包要怎麼準備？”避難包要能夠盡量涵蓋各種不同的形態應對，手冊會告訴你，要準備哪些東西，“有時候不必特別去買，家里的物資補充一下，大概就可以整理出來！”



盧秀燕說，此外，手冊也告訴你防災工具要如何選購，放置的地點等，還有急救技能的操作指導，例如，止血包紮、CPR心肺復甦術等技能傳授，手冊中都有涵蓋在內。

